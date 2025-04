Val de furie, după ce un bărbat s-a lăudat cu un zbor de lux de 50.000 de dolari la First Class. Ca să se scuze, a dat vina pe ChatGPT

Un bărbat a stârnit un val de furie online, după ce s-a lăudat cu un zbor de 50.000 de dolari la clasa business și a publicat un mesaj „motivațional”. FOTO: Instagram/thejakebass

O postare a lui Jake Bass, care se prezintă pe rețelele sociale drept fondator și CEO, a devenit virală după ce acesta s-a lăudat cu un zbor de lux pe distanță lungă, scrie The New York Post.

„Tocmai am zburat cu tata în Dubai. First class. Emirates. 50.000 de dolari zborul. (Cu mult peste cei 1.200 de dolari pe care îi plăteam odinioară la economy.) 470 de pasageri. Doar 2 în First Class — noi”, a scris el pe X (fostul Twitter). „Și mă gândeam: ce a făcut călătoria noastră atât de diferită față de a celor 468 din spate? Apoi l-am văzut pe pilot ajustând cursul cu doar 1° ca să evite turbulențele”, a continuat el. „Abia sesizabil... Dar după câteva ore, eram departe de traiectoria inițială. Atunci am realizat: o schimbare mică de direcție... schimbă totul.”

Mesajul său, un discurs pe care l-a dorit motivațional, scris din mers cu ajutorul ChatGPT, a fost însoțit de fotografii în care el și tatăl său se relaxează în cabine luxoase, savurează mâncare și băuturi premium și afișează diverse accesorii de lux.

„Spun ce cred, iar ChatGPT m-a făcut să formulez într-un mod controversat”, a declarat Bass pentru The New York Post, explicând că folosește inteligența artificială „ca instrument pentru ca mesajele lui să ajungă virale. Algoritmul e cel care mă face să par un nesuferit”, a adăugat el.

Totuși, a subliniat că este pe deplin de acord cu mesajul transmis. „Sincer, nu cred că am spus ceva greșit. Am oferit o perspectivă – una care îi face pe mulți să reflecte la alegerile lor, iar asta îi incomodează. Despre asta este vorba: cei mai mulți oameni nu vor să li se reamintească faptul că s-au mulțumit cu puțin.”

Postarea a devenit virală rapid, iar comentariile critice au început să curgă. Mulți l-au acuzat pe Bass că este „lacomat” și „egoist”.

„Nu-ți cumpără nimeni cursul, frățioare”, a comentat altul.

„Ești insuportabil”, a spus un alt utilizator.

„Diferența dintre tine și cei 468 din spate e că ei n-au risipit 50.000 de dolari pe ceva atât de trecător ca un loc într-un avion”, a adăugat altcineva.

Alți utilizatori l-au acuzat de exagerări privind costul zborului și de postarea unor imagini înșelătoare despre experiența din First Class.

Ca răspuns la valul de critici, Bass a revenit cu un nou mesaj în care a admis că „mulți oameni sunt supărați”, oferindu-se să plătească un zbor oriunde în lume pentru o persoană care îl urmărește pe X (unde are circa 2.000 de urmăritori) și pe Instagram (unde are în jur de 8.000 de urmăritori). Bass a anunțat câștigătoarea pe X, însă aceasta nu a răspuns solicitării The Post de a comenta.

Postarea inițială a fost preluată de mai multe publicații, iar Bass a considerat că astea e ovada că „face ceva bine”. Totuși, el a respins eticheta de „arogant”, susținând că cei care îl cunosc știu că s-a izolat timp de cinci ani, muncind din greu și stând departe de rețelele sociale.

Ulterior, Bass a recunoscut public că a folosit ChatGPT pentru a redacta mesajul — cu intenția clară de a „provoca emoții, diviziuni și implicare masivă”.

„Planul nostru a funcționat perfect”, i-a scris Bass chatbotului, într-o actualizare ulterioară a postării.

Aparent încurajat de succesul său, presupusul antreprenor a încercat să repete rețeta câteva zile mai târziu, postând un nou mesaj motivațional, de data aceasta din lounge-ul Emirates First Class, privind de sus la pasagerii care călătoreau la economy.

„Postarea ta sună ca a unui tip arogant, care sugerează că cei care nu-și permit să zboare la clasa întâi sunt victime ale propriilor alegeri proaste. Nu e în regulă”, i-a replicat un utilizator.