Marea Britanie și Republica Moldova semnează un pact pentru contracararea agresiunii Rusiei. "Un partener vital pentru Regatul Unit"

Marea Britanie și Republica Moldova au lansat, miercuri, un nou parteneriat de apărare și securitate, în replică la amenințările din partea Rusiei.

Anunțul a fost făcut de guvernul britanic, inițiativa fiind prezentată publicului în timp ce ministrul de Externe de la Londra, David Lammy, vizita capitala Moldovei.

Lammy a precizat că pactul de apărare vizează „consolidarea cooperării extinse dintre cele două țări și întărirea rezilienței Republicii Moldova împotriva amenințărilor externe”.

„Republica Moldova este un partener de securitate vital pentru Regatul Unit, motiv pentru care, pentru a consolida reziliența lor împotriva agresiunii rusești și pentru a menține străzile britanice în siguranță, aprofundez cooperarea privind migrația ilegală și lansez un nou parteneriat de Apărare și Securitate”, a declarat Lammy.

Ulterior, el a publicat pe X o fotografie alături de președinta Maia Sandu, cu următoarea explicație:

We will not stand by as the Kremlin attempts to undermine democracy, stability and security across Europe.



Today I met @sandumaiamd to discuss how we can tackle Russian hybrid threats, and crucially, protect a strong, modern and European Moldova. pic.twitter.com/h7J2QKyJCg