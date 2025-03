Mărturiile terifiante ale unei supravieţuitoare din clubul ars în Macedonia de Nord: "Am fost călcată în picioare, sora mea a murit"

Cel puţin 59 de oameni au murit, iar alţi 155 au fost răniţi după tragedia dintr-un club de noapte aglomerat din Kocani, oraş aflat la aproape 100 de kilometri est de capitala Skopje. Sursa foto: Getty Images

Marija Taseva, o tânără care a supravieţuit în urma tragediei care s-a petrecut în weekend în Macedonia de Nord, a povestit ce s-a întâmplat imediat ce flăcările s-au aprins în clubul morţii. "Am fost călcată în picioare, sora mea a murit", a spus aceasta cu o voce tremurândă. Părinţii şi rudele victimelor sunt extrem de îndureraţi şi se gândesc cu groază la copiii, fraţii sau surorile care au pierit în urma indendiului devastator.

Mărturiile cutremurătoare ale unei supravieţuitoare din clubul care a ars în Macedonia de Nord

În vârstă de 19 ani, Marija Taseva se numără printre supravieţuitorii incendiului care a cuprins clubul "Pulse" din oraşul Kocani, aflat în Macedonia de Nord. Cel puţin 59 de oameni au murit după ce s-a dezlănţuit iadul în timp ce pe scenă concerta DNK, o formaţie celebră de hip-hop din ţară. Printre aceştia se numără un fotbalist din prima ligă şi sora Marijei Taseva.

"Eu sunt bine acum, dar sunt mulţi morţi acolo. Este teribil. Sora mea a murit. Eu am fost salvată, iar ea nu a fost", a povestit cu vocea tremurândă Marija Taseva pentru BBC.

Tânăra a rememorat şi scenele care au urmat imediat ce spectatorii – 1.500 la număr – au văzut flăcările uriaşe. Potrivit mărturiilor sale, ceilalţi tineri au călcat-o în picioare în încercarea de a-şi salva propriile vieţi.

"Focul a izbucnit, iar toată lumea a început să ţipe şi să strige: «Ieşiţi afară, ieşiţi afară». Dar, din păcate, exista o singură ieşire şi acolo erau 1.500 de oameni. Atunci, toţi au început să se împingă unul pe celălalt, aşa că eu m-am îndreptat spre ieşire.

Nu ştiu cum, dar eu m-am prăbuşit, nu mă puteam ridica şi, în acel moment, oamenii au început să calce pe mine. Eu nu ştiu cum, dar, într-un fel, eu am reuşit să ies afară", a mai spus tânăra.

Zeci de părinţi sunt devastaţi de pierderea copiilor în tragedia din Macedonia de Nord

Dragi Stojanov este un tată care şi-a pierdut unicul copil în incendiul din clubul "Pulse".

"Lasă-mă să spun în faţa tuturor. Filmează-mă. Eu sunt un om mort, eu am pierdut tot. Ei ar trebui să mă filmeze, întreaga Europă ar trebui să ştie.

După această tragedie, ce pot face eu cu această viaţă? Eu nu am nevoie de ea. Eu am avut un singur copil şi l-am pierdut. La ce mai am nevoie de viaţa asta?", a strigat Dragi Stojanov, conform sursei citate.

O mamă îndurerată a spus în faţa jurnaliştilor prezenţi în oraşul Kocani: "Eu nu am nevoie de banii tăi (n.r.: se referă la o despăgubire). Ce să fac eu cu ea?".

Prietenii tinerilor care au murit în urma incendiului devastator, dar şi cei ai supravieţuitorilor sunt în stare de şoc de când s-a produs tragedia.

"Eu ştiam în jur de 5 sau 6 persoane, iar unul dintre ei era mort. Am aflat de la unul dintre prietenii mei care au supravieţuit. Acum, el este transportat în Bulgaria. Noi credem că este bine, din moment ce a supravieţuit, dar celelalte morţi... totul este devastator.

Una dintre fetele pe care le ştiam a murit într-un mod tragic. Este devastator pentru întreg oraşul şi pentru întreaga ţară", a povestit Mihail Gavrilov, care locuieşte în Kocani, pentru BBC.

155 de persoane au fost rănite, după ce clubul "Pulse" a luat foc din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului trupei DNK. Tragedia din Macedonia de Nord a amintit românilor de Colectiv.

Momentan, au fost 15 reţinuţi după ancheta deschisă de poliţişti în cazul clubului mistuit de flăcări. Iar autorităţile din Macedonia de Nord au decretat şapte zile de doliu naţional după tragedia din Kocani.