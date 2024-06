Misiunea spațială lansată de China a revenit pe Pământ cu mostre culese de pe partea întunecată a Lunii

Modulul lunar Chang'e-6 lansat de China a revenit, marți, pe Pământ, la capătul unei misiuni istorice în care a colectat mostre de pe partea îndepărtată a Lunii, anunță CNN.

Modulul de reintrare a aterizat cu succes în zona desemnată din nordul regiunii chineze Mongolia Interioară, la scurt timp după ora locală 14.00, potrivit televiziunii de stat CCTV.

Aterizarea a fost transmisă live, iar imaginile televiziunii de stat au alternat cadrele modulului cu cele ale tehnicienilor și inginerilor din centrul de control, care aplaudau.

La câteva minute după aterizare, modulul a fost găsit de responsabilii de la sol într-o zonă cu vegetație.

Misiunea încheiată cu succes se înscrie în eforturile susținute ale regimului comunist, de a transforma țara într-o putere spațială dominantă, în timp ce alte țări, inclusiv Statele Unite, își intensifică propriile programe de explorare a Lunii.

Beijingul intenționează să trimită astronauți pe Lună până în 2030 și să construiască o bază de cercetare la Polul Sud lunar - o regiune despre care se crede că ar conține gheață de apă.

Aceeași regiune este vizată și de SUA pentru construcția unei baze lunare.

Potrivit CNN, este de așteptat ca sonda Chang'e-6 să se fi întors pe Pământ cu până la două kilograme de praf lunar și roci de pe partea îndepărtată a Lunii.

Mostrele vor fi analizate de cercetătorii din China, înainte de a fi puse la dispoziția comunității științifice internaționale.

Rezultatele analizei eșantioanelor i-ar putea ajuta pe oamenii de știință să analizeze evoluția Lunii, a Pământului și a sistemului solar pe parcursul a miliarde de ani.

În plus, datele astfel obținute vor ajuta, probabil, obiectivul Chinei de a utiliza resursele de pe Lună pentru a continua explorarea acesteia.

Probele lunare au fost colectate cu ajutorul unui burghiu și al unui braț robotizat. Ele au fost extrase dintr-o locație a vastului bazin Polul Sud - Aitken, un crater de impact format acum aproximativ 4 miliarde de ani.

Fiind situat pe partea îndepărtată a Lunii, acest crater nu este niciodată vizibil de pe planeta noastră.

După colectare, mostrele au fost transferate către vehiculul situat pe orbita lunară, care ulterior le-a adus pe Pământ.

Succesul tehnologic al Chinei cu misiunea Chang'e-6 vine după un incident recent, care a implicat tehnologia spațială a statului comunist.

A Chinese village was hit by a rocket booster from a "Long March 2C" launch vehicle, causing a cancer-linked hypergolic fuel to disperse, a common issue in China due to its lack of safety procedures compared to the US and other countries.#CHINESE pic.twitter.com/m9nz0keiba