Noi inundații catastrofale au lovit Spania. În regiunea Girona zeci de mașini au fost luate de viituri

Noi inundații au lovit regiunea Girona din nord-estul Spaniei, măturand aproximativ 30 de mașini în orașul Cadaqués.

Videoclipurile publicate de un jurnalist local au arătat un torent de apă care țâșnește pe stradă și o grămadă de mașini blocând un pod vineri dimineața, scrie BBC.

Nu au fost anunțate persoane dispărute sau moarte după noile viituri.

