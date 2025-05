China construiește cel mai mare centru de comandă subteran cunoscut până acum. Cum arată mega-proiectul văzut din satelit

Imagini recente din satelit au scos la iveală un proiect militar colosal desfășurat în apropiere de Beijing – construcția celui mai mare centru de comandă militar subteran cunoscut până acum. Această dezvoltare fără precedent amplifică tensiunile globale și atrage atenția experților în securitate internațională, care analizează implicațiile geopolitice profunde ale acestui demers ambițios, scrie Sustainability Times.

Noul proiect al Chinei reflectă o viziune militară ambițioasă, ce amintește de strategiile epocii Războiului Rece. Încă din anii ’80, Beijingul a investit în echipe specializate în construcția de adăposturi subterane capabile să reziste celor mai puternice arme. Aceste eforturi au fost inspirate de modelele sovietice și germane, care au dezvoltat vaste rețele de buncăre și baze subterane în contextul amenințărilor nucleare.

A satellite imagery time lapse of a new Chinese military command center under construction near Beijing, first reported by @Dimi.



The facility is on track to be ten times larger than the Pentagon, according to US officials. pic.twitter.com/RRdhZvcFLp