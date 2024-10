O fabrică importantă pentru armata lui Putin a luat foc după un atac cu drone ucrainene

Un obiectiv care furnizează armatei ruse dispozitive destinate sistemelor de apărare antiaeriană, dar și piese pentru sistemele de rachete balistice Iskander a luat foc după un atac ucrainean cu drone în orașul Bryansk, situat la aproximativ 96 de km nord de granița Rusiei. Atacul vine în contextul în care Volodimir Zelenski s-a angajat, prin planul de victorie prezentat săptămâna aceasta, a partenerilor europeni, să intensifice operațiunile militare pe teritoriul Rusiei.

Imaginile atacului arătă cel puțin o explozie și coloane de fum ridicându-se deasupra fabricii, pe care utilizatorii de pe rețelele sociale au spus că este una dintre cele mai mari întreprinderi de microelectronică din Rusia.

Aceasta fusese atacată anterior şi în august 2023.

„Kremniy este una dintre cele mai mari întreprinderi de microelectronică din Rusia, care produce dispozitive semiconductoare, circuite integrate și module de putere," a postat consilierul pentru afaceri interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, pe X (fostul Twitter), lalaturi de un clip cu flăcările de la fabrică.

„Aceasta finalizează un număr mare de comenzi pentru ministerul rus al apărării," a scris el.

Russian media report a drone attack on Kremniy plant in Bryansk region of Russia.



Kremniy is one of the largest microelectronics enterprises in Russia that produces semiconductor devices, integrated circuits and power modules. It completes a large number of orders from the… pic.twitter.com/0Ef86s6pqY