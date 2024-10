O femeie care a aplicat pentru un job a primit un răspuns ciudat, 48 de ani mai târziu. Foto: Getty Images

O femeie care a petrecut 48 de ani întrebându-se de ce nu a primit niciodată un răspuns după ce a aplicat pentru jobul visurilor ei a aflat în sfârșit motivul.

Tizi Hodson, în vârstă de 70 de ani, din Gedney Hill, Lincolnshire, nu și-a putut crede ochilor când a deschis o scrisoare și a descoperit că scrisoarea originală, prin care aplica pentru un post de motociclist cascador, trimisă în ianuarie 1976, fusese blocată într-un sertar de la oficiul poștal în toți acești ani, scrie BBC.

Deși scrisoarea s-a pierdut la poștă, femeia și-a continuat pasiunea pentru aventură, și a reușit să găsească un job care a dus-o în toată lumea.

Femeia susține că nu i-a venit să își creadă ochilor când a primit scrisoarea: „Întotdeauna m-am întrebat de ce nu am primit un răspuns la job. Acum știu de ce.”

”Livrare întârziată. Doar vreo 50 de ani”

În partea de sus a scrisorii era o notă scrisă de mână care spunea: „Livrare întârziată de Oficiul Poștal Staines. Găsită în spatele unui sertar. Doar vreo 50 de ani întârziere.”

Doamna Hodson nu știe cine a returnat scrisoarea sau cum a ajuns înapoi la ea.

„Cum m-au găsit, având în vedere că m-am mutat de vreo 50 de ori și chiar am schimbat țările de patru sau cinci ori, este un mister”, a spus ea.

„Înseamnă enorm pentru mine să primesc această scrisoare după atât de mult timp.

Îmi amintesc foarte clar cum stăteam în apartamentul meu din Londra și scriam acea scrisoare la mașina de scris. În fiecare zi așteptam poșta, dar nu venea nimic și am fost foarte dezamăgită, pentru că îmi doream cu adevărat să devin cascador pe motocicletă”, mai povestește femeia.

Din fericire pentru ea, tăcerea care a urmat după ce a aplicat pentru post nu a descurajat-o să încerce alte locuri de muncă.

S-a mutat în Africa, a lucrat ca manipulator de șerpi și dresoare de cai, a învățat să zboare cu avionul și a devenit pilot acrobatic și instructor de zbor.

Privind înapoi la scrisoarea pe care a trimis-o la începutul carierei, doamna Hodson a spus:

„Am fost foarte atentă să nu las să se vadă că sunt femeie în scrisoarea trimisă pentru jobul de cascador, pentru că mă gândeam că nu aș avea nicio șansă nici măcar să fiu invitată la un interviu. Am spus chiar, în mod naiv, că nu m-ar fi deranjat câte oase aș fi putut să-mi rup, pentru că eram obișnuită. Dar este incredibil să primesc scrisoarea înapoi după atât de mult timp. Dacă aș putea să vorbesc cu versiunea mea mai tânără, i-aș spune să facă tot ceea ce am făcut. Am avut o viață extraordinară, chiar dacă mi-am rupt câteva oase”, a mai spus femeia.