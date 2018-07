O fetiță de doi ani, împușcată accidental de verișorul ei. Părinții se aflau chiar în locuință în momentul tragediei

O copilă de doi ani a fost împușcată în mod accidental de verișorul său, în vârstă de patru ani. Incidentul tragic s-a petrecut vineri în comitatul San Bernardino din California.

Fetița a decedat ulterior în spital. Se pare că părinții micuței se aflau chiar în locuința respectivă în timpul incidentului. Aceștia au fost duși la audieri, potrivit Independent.

Bunicul fetiței a fost arestat fiindcă arma în aparținea și a lăsat-o într-un loc accesibil pentru copii.

San Bernardino Sheriff's detectives are outside a home in #Muscoy where a boy, 4, accidentally shoots and kills 2-year-old girl cousin ...https://t.co/zFyEAd3HBM pic.twitter.com/yy5kzXfh4B