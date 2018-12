O majoretă însărcinată, găsită fără suflare într-un tomberon. Un jucător de fotbal american a fost arestat

O majoretă de 17 ani, care era însărcinată în șase luni, a fost găsită moartă într-un tomberon aflat în apropierea unei pizzerii din statul american Indiana.

Un tânăr fotbalist, de doar 16 ani, e acuzat de uciderea colegei sale, Breana Rouhselang. Aaron Trejo a fost arestat de polițiști.

Adolescenta găsită moartă era majoretă și manager al echipei de fotbal a liceului din Mishawaka.

Mama vitregă a adolescentei a spus că aceasta era însărcinată în șase luni și a murit și bebelușul din pântece.

„Era ca fiica mea (…) Am avut grijă de ea de la vârsta de șase ani. Pur și simplu, nu înțeleg. Era atât de tânără, prea tânără să aibă un bebeluș”, a precizat Nicole Rouhselang.

Cauza morții urmează să stabilită în urma necropsiei, însă anchetatorii cred că majoreta a fost împușcată sau înjunghiată, înainte ca trupul ei să fie aruncat la gunoi.

NEW: The prosecutor’s office just released the booking photo for 16-year-old Aaron Trejo, the Mishawaka High School student accused of killing 17-year-old Breana Rouhselang and hiding her body in a dumpster.



