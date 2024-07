Momentul în care o rachetă se prăbușește, după o lansare accidentală, la marginea unui oraș din China

O companie chineză a lansat, din greșeală, în timpul unui test la sol, una dintre rachetele sale aflate încă în curs de dezvoltare, care s-a prăbușit apoi într-o zonă colinară din afara orașului Gongyi, în centrul Chinei.

Accidentul s-a produs atunci când prima treaptă a rachetei Tianlong-3 s-a desprins de platforma de lansare în timpul unui test, din cauza unei defecțiuni structurale, a anunțat compania Space Pioneer, potrivit CNN.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N