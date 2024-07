Obiecte misterioase lângă o reședință a lui Putin din vestul Rusiei. Un nou sistem de apărare antiaeriană văzut din satelit

Un nou sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune protejează una dintre reședințele lui Vladimir Putin din vestul Rusiei, arată un raport susținut de imagini din satelit, distribuite luni de serviciul în limba rusă al postului Radio Liberty susținut de SUA, scrie Newsweek.

Imaginile din satelit distribuite luni par să arate un sistem de apărare antiaeriană Pantsir-S1 „instalat pe un turn” la aproximativ trei kilometri distanță de una dintre reședințele lui Putin din vestul Rusiei. Imaginile ar fi fost realizate în 6 mai, a informat presa.

Imaginile par să arate, de asemenea, mijloace de tehnologie militară despre care un jurnalist Radio Liberty a speculat că ar putea fi rachete cu rază lungă de acțiune. De asemenea, NEXTA a transmis luni că a localizat două sisteme suplimentare de apărare antiaeriană la nord-est de Valdai.

The air defense system near Putin's palace in Valdai has appeared on Google maps



In March 2024, a tower with the Pantsir-S1 air defense system was installed near Putin's residence in Valdai, Radio Liberty reports.



The air defense system is visible from the air - right now you… pic.twitter.com/UxsbfqJ3dg