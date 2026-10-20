Paolo Zampolli îl atacă pe Donald Trump, după ce a fost demis: „Oficialii o iau la fugă dintr-o administrație eșuată”

3 minute de citit Publicat la 09:18 20 Oct 2026 Modificat la 09:18 20 Oct 2026

Foto: Getty Images

Paolo Zampolli, fostul emisar al lui Trump demis pentru că ar fi întreținut un conflict de durată în interiorul Departamentului de Stat, a trecut la atac împotriva lui Donald Trump și admininistrației sale și spune că oficialii „fug” dintr-o administrație „eșuată”, înainte de alegerile intermediare din noiembrie, relatează The Telegraph.

Paolo Zampolli, despre care se spune că ar fi fost cel care i-a făcut cunoștință lui Trump cu Melania, a fost concediat din post joia trecută, după ce au apărut emailuri care arătau un conflict de durată cu Christopher Landau, adjunctul lui Marco Rubio la Departamentul de Stat.

Zampolli a declarat într-un interviu pentru publicația italiană La Reppublica: „Din acest punct, guvernul (american) se schimbă, iar mulți oameni pleacă din administrație. Nu doar că pleacă, fug”.

Declarația lui Zampolli face aluzie la cota de popularitate dezastruoasă a lui Trump în sondaje și la așteptarea că republicanii vor pierde Camera Reprezentanților la alegerile din noiembrie. Este posibilă inclusiv pierderea Senatului.

Cum i-a enervat Zampolli pe cei de la Departamentul de Stat

Declarațiile lui Zampolli vin după o serie de plecări răsunătoare din administrația americană în această săptămână.

Katie Zacharia, purtătoarea de cuvânt a lui Trump, a demisionat după numai cinci zile în funcție, în urma unui val de întrebări privind competența sa și dacă a profesat vreodată ca avocată.

În timp ce apăreau informațiile despre demiterea lui Zacharia, Kristi Noem, fosta șefă a Homeland Security, concediată în martie, a anunțat că și mandatul său de trimis special s-a încheiat.

Declarațiile lui Zampolli, fost agent de modelling, au venit la scurt timp după propria sa demitere.

Potrivit unor emailuri care au ajuns în presă, Zampolli și-ar fi depășit atribuțiile de reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale, o funcție în mare parte ceremonială, implicându-se în diverse chestiuni diplomatice.

El a fost acuzat că a călătorit la începutul acestui an în Republica Srpska, o entitate pro-rusă din Bosnia, și că s-a întâlnit cu Giuseppe Conte, unul dintre liderii Mișcării 5 Stele din Italia, pentru a discuta despre un proiect hotelier la Roma.

„Activitatea ta la Departamentul de Stat s-a încheiat”, i-ar fi spus Trump, potrivit relatării lui Zampolli într-un interviu acordat publicației La Repubblica. „De ce nu te apuci de afaceri, dacă tot te pricepi? Măcar vei câștiga niște bani”.

Zampolli a susținut că plecarea sa fusese planificată și a sugerat că și alți oficiali care ocupă funcții neoficiale ar putea părăsi administrația.

„Discutam despre asta de ceva vreme”, a spus el, adăugând: „Sunt în desfășurare discuții și în privința altora, precum Grenell, Boulos, chiar și Kushner și Witkoff, care ocupă cu toții poziții neoficiale”.

Întrebat dacă are și el informații compromițătoare despre administrație pe care le-ar putea dezvălui, Zampolli a răspuns simplu: „Informațiile ies singure la iveală”.

În anii 1990, când lucra ca agent de modeling, Zampolli i-a făcut cunoștință Melaniei cu Donald Trump, la o petrecere.

În timpul primului mandat prezidențial al lui Trump, Zampolli a fost numit în consiliul de administrație al Centrului Kennedy, iar în 2024, Trump l-a numit reprezentant special al SUA pentru parteneriate globale.

În martie, The New York Times a relatat că Zampolli ar fi întrebat un oficial de rang înalt al Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) dacă fosta sa soție, cu care se afla într-o dispută juridică privind custodia fiului lor adolescent, ar putea fi reținută.

Implicarea lui Paolo Zampolli în România

Paolo Zampolli, în calitate de emisar special al SUA pentru parteneriate globale, a vizitat România anul trecut, când s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, cu mai mulți miniștri, cu patriarhul Daniel și cu președintele Federației Române de Fotbal.

Considerat un apropiat al familiei Trump, Zampolli a susținut, într-o postare pe Instagram, că a facilitat întâlnirea scurtă dintre președintele Nicușor Dan și Marco Rubio, pentru că șeful statului român este un „prieten drag”. Întâlnirea a avut loc la Washington, pe 19 februarie 2026, în marja summitului Consiliului pentru Pace.

Emisarul american a publicat și fotografii alături de ministrul Energiei de atunci, Bogdan Ivan, despre care a afirmat că a inițiat un acord de 30 de miliarde de dolari.

Ministrul a vorbit, ulterior, într-un interviu, despre un memorandum cu o mare companie americană pentru prelucrarea mineralelor rare.

„Pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă pune bazele primului proiect integrat, de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale vor fi destinate industriei aerospațiale inclusiv Spacex", a declarat atunci Bogdan Ivan.

În august 2026, Paolo Zampolli a fost prezent la inaugurarea viitorului parc Donald Trump din Sectorul 4 al Capitalei, la invitația primarului Daniel Băluță. Cu această ocazie, emisarul special al președintelui american pentru parteneriate globale l-a sunat pe președintele Nicușor Dan. Deși președintele nu a răspuns inițial, acesta a revenit cu un apel după aproximativ un minut. Momentul a avut loc în timpul transmisiunii live a evenimentului, iar Zampolli a vorbit public despre relația sa cu oficialii români.