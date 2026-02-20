Surse: Marco Rubio ar putea veni în România. Negocieri Washington-București pentru o vizită oficială

Marco Rubio și Nicușor Dan au avut o scurtă conversație la Consiliul Păcii. Foto: Captură Antena 3 CNN

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, ar putea veni în România anul acesta. Potrivit surselor Antena 3 CNN, se poartă negocieri cu Washington-ul atât pentru vizita lui Rubio la București, cât și pentru o întâlnire Dan-Trump la Casa Albă.

Conform unor surse politice, vizita luiRubio ar putea avea loc în luna mai. Se caută o fereastră în agenda șefului diplomației americane, iar discuțiile ar fi avansat inclusiv ieri, când cei doi s-au întâlnit la prima reuniune a Consiliului Păcii. În paralel au loc discuții pe canale diplomatice și pentru întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump, care va avea loc la Casa Albă.

urse diplomatice spun că, în acest moment, se pregătește această întrevedere cu Rubio. Există chiar și un grup de lucru la Palatul Cotroceni, în cadrul căruia se caută subiecte comune și de interes pentru statul american, în perspectiva vizitei oficiale a lui Marco Rubio în România și a discuțiilor pe care le va avea atunci cu președintele României.

Există, cel puțin la nivel de surse, la acest moment, informația potrivit căreia președintele României, Nicușor Dan, ar urma să efectueze, la jumătatea acestui an, după vizita lui Marco Rubio în România, o deplasare externă în Statele Unite ale Americii, unde se pregătește și întâlnirea dintre președintele României și președintele american, liderul american Donald Trump. Și aici se conturează deja o agendă, au loc negocieri între ambasade și se poartă discuții pentru cele două vizite oficiale.

Președintele Nicușor Dan a avut o discuție și cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, joi, în timpul vizitei sale de la Washington pentru reuniunea inaugurală a Consiliului de Pace al lui Donald Trump.

Întrebat ce a discutat cu Marco Rubio, președintele a răspuns: „În tipul acesta de reuniuni, sunt mai mult chestiuni de politețe între diverși participanți, am discutat cu multă lume de-aici, din multe zone ale lumii, dar în ce privește relația cu SUA, e o relație diplomatică care se face prin MAE, prin întâlniri tehnice, vizite ale miniștrilor aici, prin ambasadă și este un dosar care crește și care are multe paliere”.