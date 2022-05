Papa Francisc, în scaunul cu rotile, la Vatican | Motivul care i-a provocat suferință Suveranului Pontif

Este prima dată când șeful Bisericii Catolice apare astfel în public, notează Sky News.

În vârstă de 85 de ani, Francisc a fost urcat pe scenă și ajutat să ia loc în timpul unei audiențe la Vatican cu un grup de călugărițe și clerici de rang superior din întreaga lume.

Conform sursei citate, Papa suferă, aparent, de un puseu de sciatică, o afecțiune a nervului omonim, care provoacă dureri ale piciorului și pe care o numește în glumă "oaspetele său supărător".

Papa a fost nevoit să-și anuleze sau să-și întrerupă activitățile de mai multe ori în ultima lună din cauza durerilor la genunchiul drept.

Înainte de evenimentul de joi, el a putut parcurge, ajutat, cei aproximativ 10 metri de la intrarea laterală a scenei până la locul său.

