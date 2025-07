Replica Ioanei Dogioiu la acuzațiile sindicatului angajaților la Guvern: „Am folosit mașina de serviciu o singură dată”

Replica Ioanei Dogioiu a venit luni. Ea susține că folosește exclusiv mașina personală și că a folosit mașina de serviciu o singură dată pentru o urgență. Foto: Hepta

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a răspuns acuzațiilor formulate de sindicatul angajaților din Executiv, care susțin că aceasta folosește mașinile alocate altor departamente. În replică, Ioana Dogioiu a declarat că utilizează exclusiv autoturismul personal, iar mașina Guvernului a folosit-o o singură dată, și atunci doar în scop de serviciu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat pentru G4Media că nu folosește mașina de serviciu care i-a fost alocată. Ioana Dogioiu a spus că a folosit-o o singură dată pentru o „urgență”, în rest folosește mașina ei personală.

„Am mașină de serviciu alocată în virtutea funcției, dar nu o folosesc. Folosesc mașina proprietate personală. Vin dimineață la guvern la 8 și plec seară după ora 8.

Am folosit mașina de serviciu o singură dată, pentru o urgență și, înainte de a-mi fi fost alocată această mașină de serviciu am cerut o mașină de protocol pentru că am fost invitată la o emisiune TV și aveam nevoie să pot lucra pe drum.

Au fost singurele două dăți când am folosit mașini de la serviciu, în rest folosesc exclusiv mașina mea personală”, a explicat Ioana Dogiu.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a trimis, duminică, un comunicat de presă în care a acuzat-o pe purtătoarea de cuvânt a Executivului că folosește maşinile alocate altor departamente, în locul autoturismului pe care l-a primit când a fost numită în funcție. Motivul: teama că ar putea fi trasă la răspundere pentru cheltuieli asociate.

„Singurele instituții care subînchiriază mașini de la firme private sunt Cancelaria Prim-ministrului și Secretariatul General al Guvernului. Nu pentru că nu ar avea mașini, ci pentru că mecanismul birocratic și frica de răspundere au dus la soluții absurde, costisitoare, ineficiente.

Doamna Ioana Dogioiu, de exemplu, se teme să folosească mașina alocată purtătorului de cuvânt pentru că există riscul de a fi trasă la răspundere pentru cheltuieli asociate. Astfel, preferă să folosească și mașinile alocate altor departamente”, au transmis sindicaliștii.

Săptămâna trecută, șeful Cancelariei premierului a anunțat că demnitarii care nu au permis de conducere vor trebui să facă „ce se face în orice companie privată”, adică să folosească transportul în comun. Guvernul a decis să reducă numărul mașinilor închiriate la jumătate și a anunțat că lucrează la soluții ca demnitarii, consilierii de stat și secretarii de stat, să își conducă singuri mașinile. Măsura face parte din pachetul doi care va fi adoptat de Executiv pentru a reduce cheltuielile publice.