Un pastor și-a pus capăt zilelor după ce au ajuns pe internet mai multe pozele cu el când purta haine și machiaj de femei

Un pastor din Alabam, care deținea și funcția de primar a ales să-și pună capăt zilelor după ce au ajuns pe internet mai multe fotografii cu acesta, purtând haine și machiaj de femei.

Sursa foto: pexels.com

Un primar din Alabam s-a sinucis la câteva zile după ce un site de dreapta a publicat imagini cu el purtând haine și machiaj de femei. FL „Bubba” Copeland – care a fost și pastor la o biserică din apropiere – s-a împușcat vineri.

Potrivit presei, el ceruse site-ului respectiv că nu facă publice fotografiile, dar solicitarea i-a fost ignorată.

"Ce fac în viața privată nu are nimic de-a face cu ceea ce fac în viața mea ca om al bisericii. Faptul că uneori îmi pun o rochie sau că mă machiez are vreun efect asupra mea ca primar? Are asta vreo legătură cu faptul că sunt primar sau pastor?", declarase el.

Un senator democrat a criticat dur decizia site-ului conservator care a postat fotografiile.

"Este trist și dezgustător. Trăim într-o lume rea, josnică. A fost un om bun și un primar grozav care a condus micul oraș Smith Station în perioada grea de după devastatoarea tornadă de acum câțiva ani", a transmis Doug Jones într-un comunicat, conform Sky News.