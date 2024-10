Pe cine vânează Israelul după uciderea lui Yahya Sinwar. Acesta avea pașaport de "profesor". Netanyahu: "Războiul poate înceta mâine"

Liderul Hamas, Yahya Sinwar, avea asupra sa 40.000 de șekeli israelieni, echivalentul a 10.000 de euro, la momentul când a fost ucis de IDF.

Informația provine de la purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, citat de Times of Israel.

IDF a prezentat, joi noaptea, ultimele momente cu Sinwar viu, filmate din dronă, înainte ca locația acestuia să fie bombardată de un tanc israelian.

Oficialul IDF a precizat că, la momentul când soldații l-au reperat pe Sinwar în clădire, ei nu știau identitatea acestuia.

"Am tras asupra clădirii și am intrat să îl căutăm. L-am găsit cu o vestă anti-glonț, o armă și 40.000 de șekeli", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Aparent, liderul Hamas se deplasa prin tunelurile de sub Gaza de ceva vreme. Estimările IDF arată că acesta încerca să fugă spre nord, spre "zone mai sigure", în timp ce armata israeliană "strângea lațul" în jurul său.

"Fugea din casă în casă. L-am identificat ca terorist, ne-am apropiat în mod profesionist și l-am eliminat", a explicat Daniel Hagari.

Mostre de ADN aparținându-i liderului Hamas au fost găsite și recuperate de IDF într-un tunel situat la câteva sute de metri de locul în care gruparea sunnită a ucis șase ostatici în luna august.

Anterior, presa internațională a relatat că probe ADN luate de pe cadavrul lui Sinwar au duse, joi, în Israel pentru identificarea oficială.

Daniel Hagari a mai spus că în prezent Israelul îi caută în mod activ pe Muhammad Sinwar, fratele liderului Hamas, și pe toți comandanții militari ai grupării.

Acest oficial a confirmat că armata israeliană va continua să lupte în Gaza împotriva agenților Hamas și să distrugă infrastructura organizației.

După recuperarea cadavrului liderului Hamas, asupra acestuia a fost găsit un pașaport pe care scrie că titularul este "profesor UNRWA".

UNRWA este agenția ONU pentru refugiații palestinieni.

KAN, televiziunea publică israeliană, a transmis că numele de pe pașaport este Hani Zourob, iar titularul este originar din Rafah.

Ulterior, acest bărbat a clarificat că se află în Egipt și că a ieșit din Gaza în luna aprilie.

Nu este clar, momentan, cum a ajuns acest pașaport la Yahya Sinwar.

După moartea lui Yahya Sinwar, premierul israelian Benjamin Nentanyahu a vorbit despre "începutul sfârșitului" războiului din Gaza.

"Pentru oamenii din Gaza am un mesaj simplu. Acest război se poate încheia mâine. El se poate încheia dacă Hamas depune armele și ne returnează ostaticii", a spus prim-ministrul într-o declarație în limba engleză, joi noaptea.

Yahya Sinwar is dead.



He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.



While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW