Peste 850.000 de oameni au rămas fără curent în estul Ucrainei, după un atac masiv al Rusiei. Anunţul lui Volodimir Zelenski

1 minut de citit Publicat la 14:24 08 Noi 2026 Modificat la 14:24 08 Noi 2026

Peste 850.000 de oameni au rămas fără curent în estul Ucrainei, după un atac masiv al Rusiei. Sursa colaj foto: Facebook/Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din regiunea Dnipropetrovsk/Volodimir Zelenski

Bombardamentele ruseşti desfăşurate în cursul nopţii trecute asupra unor instalaţii energetice din regiunea Dnipropetrovsk, situată în partea de centru-est a Ucrainei, şi din regiunea Harkov (nord-est) au lăsat peste 850.000 de persoane fără energie electrică, a anunţat duminică compania energetică ucraineană DTEK, citată de Reuters şi AFP, conform Agerpres. Volodimir Zelenski a declarat că armata lui Putin a lansat, săptămâna aceasta, 115 rachete, aproape 1.900 de bombe aeriene ghidate și peste 3.000 de drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, transmite publicaţia Ukrainska Pravda.

Peste 600.000 de consumatori au rămas fără curent electric în regiunea Dnipropetrovsk, unde "facilităţi energetice importante au fost avariate într-un atac nocturn", a indicat compania pe Telegram.

Eforturile de restabilire a reţelei sunt "complicate de atacurile (ruseşti) repetate", a explicat compania.

Ucraina se pregăteşte să înfrunte o nouă iarnă de război deosebit de grea, în timp ce Rusia îşi intensifică bombardamentele aeriene zilnice, lansând valuri de drone şi rachete asupra reţelei electrice.

Într-un alt atac, o dronă rusească a lovit "o instalaţie critică" în regiunea Harkov, a anunţat primarul oraşului Zlatopil, Mikola Bakşeev, pe reţelele de socializare.

"Aproape 250.000 de consumatori din regiunea Harkov au rămas fără curent electric", a declarat el. Lucrările de reparaţii sunt în curs de desfăşurare.

Infrastructurile energetice din cinci regiuni ale Ucrainei, inclusiv Dnipropetrovsk şi Harkov, au fost deja ţinta unor lovituri masive ruseşti în noaptea de vineri spre sâmbătă, ducând la întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat un mijloc de "presiune" utilizat de Moscova înainte de reluarea negocierilor trilaterale, anunţată pentru săptămâna viitoare.