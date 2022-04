Ucrainenii au aruncat în aer un pod traversat de blindate rusești la Izium, anunță Kievul

Anunțul a fost făcut joi de armata ucraineană și vine după ce oficiali ai Kievului au relatat despre lupte grele purtate la Izium în ultimele zile, în contextul în care forțele ruse încearcă se deplaseze spre Donbas din direcția orașului.

Potrivit anunțului, unitatea specială ucraineană a distrus podul cu o încărcătură explozivă, în timp ce era traversat de blindate Tiger și de camioane militare ruse.

CNN menționează că nu a putut verifica independent informația dar amintește că în zilele de la începutul conflictului, forțele ucrainene au distrus un pod în regiunea Kiev, pentru a încetini trupele Moscovei.

Nexta_tv a publicat pe Twitter imagini cu ceea ce susține că reprezintă podul distrus de ucraineni la Izium.

The #Ukrainian SDF blew up a bridge with #Russian military equipment near #Izyum. pic.twitter.com/2luk8jaOIZ