Polonia a adoptat două legi care ar permite avortul în mai multe cazuri. Activiștii spun că e prea puțin

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Camera inferioară a parlamentului polonez a aprobat două proiecte de lege care urmăresc relaxarea interdicției aproape totale a avortului. Este un demers descris de activiști drept un „pas mărunt”, înaintea unor proteste prin care guvernul este chemat să-și respecte promisiunile de a reforma din temelii legislația țării, scrie The Guardian.

Noile măsuri, care vor fi probabil blocate prin veto de președintele naționalist al Poloniei, ar elimina o parte dintre pedepsele penale pentru cei care ajută femeile să aibă acces la avort și ar permite întreruperea sarcinii în cazul malformațiilor fetale.

„Aceste proiecte reprezintă o schimbare foarte mică. Chiar dacă aceste acte normative vor fi ratificate și promulgate de președintele Poloniei, ceea ce rămâne de văzut, ele ar schimba foarte puțin pentru majoritatea femeilor din Polonia care au nevoie de un avort”, a declarat Leah Hoctor, de la Center for Reproductive Rights.

Aceeași opinie a fost exprimată și de ONG-ul Legalna Aborcja (Avort Legal), o inițiativă care militează pentru drepturile reproductive.

„Ce înseamnă asta pentru femeile care au nevoie de un avort chiar acum? Nimic, pentru că niciunul dintre aceste proiecte nu le-ar ajuta”, a spus un purtător de cuvânt al organizației.

Fundacja Widzialne (Fundația Vizibile) le-a cerut oamenilor să mențină presiunea asupra guvernului ieșind joi în stradă.

„Polonia are în continuare o lege inumană privind avortul”, a scris fundația pe rețelele de socializare, anunțând mitinguri în 27 de orașe. „Cerem dezincriminarea completă a avortului și accesul la avort acoperit de Fondul Național de Sănătate!”

Mitingurile, susținute de mai multe grupuri din întreaga Polonie, marchează împlinirea a șase ani de la decizia din 2020 care a înăsprit regulile deja restrictive privind avortul.

Hotărârea a declanșat cele mai mari proteste din Polonia de la căderea comunismului, când oamenii au ieșit în masă pe străzi cu pancarte pe care scria „Revoluția are uter” și „Corpul meu, alegerea mea”.

Ulterior, s-a considerat că protestele au contribuit la aducerea la putere a lui Donald Tusk, în 2023, care promisese să reformeze legislația privind avortul în 100 de zile. Anul trecut, Tusk a renunțat la promisiunea de a legaliza avortul până în săptămâna a 12-a de sarcină, spunând că „pur și simplu nu există o majoritate” pentru reformarea legilor.

Chiar dacă cele două proiecte adoptate săptămâna aceasta vor fi promulgate, Polonia ar rămâne „complet în urma celorlalte state din UE”, a declarat Hoctor.

În prezent, avortul este legal în Polonia doar atunci când sarcina este rezultatul unei infracțiuni, cum ar fi violul sau incestul, ori atunci când pune în pericol viața sau sănătatea mamei.

În schimb, Center for Reproductive Rights i-a cerut lui Tusk să ocolească polarizarea politică din Polonia prin instituirea unui moratoriu temporar asupra aplicării tuturor prevederilor de drept penal referitoare la avort.

„Astfel, cei care le îngrijesc pe femei nu ar mai face asta sub amenințarea unor anchete și urmăriri penale”, a explicat Hoctor.

Ideea a fost lansată pentru prima dată de Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor, care a concluzionat în 2024 că femeile din Polonia se confruntă cu încălcări grave ale drepturilor omului din cauza legilor restrictive privind avortul.

„Realitatea este că mii de femei din Polonia fac în fiecare an un avort. Fie îl fac ilegal, fie călătoresc în altă parte pentru asta. Nu așa trebuie să arate o țară europeană modernă. Nu se ridică la nivelul a ceea ce înseamnă un sistem de sănătate modern și o democrație modernă”, a spus Hoctor.