Premierul indian Narendra Modi va merge în vizită oficială în Rusia pentru „dezvoltarea relaţiilor de prietenie”

Narendra Modi și Vladimir Putin | Sursă foto: Getty Images

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a cărui țară are relații apropiate cu Moscova, va face o vizită oficială în Rusia pe 8 și 9 iulie, a anunțat Kremlinul joi, potrivit AFP.

Liderul gigantului asiatic, care nu se aliniază complet cu pozițiile occidentale în privința crizei ucrainene și sancțiunilor impuse Rusiei, va sosi la Moscova pentru a discuta cu președintele Vladimir Putin despre „dezvoltarea relațiilor de prietenie ruso-indiene, precum și despre agenda internațională", a precizat Kremlinul.

Aceasta va fi prima vizită în Rusia a premierului indian de la lansarea ofensivei armate de către Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Ultima vizită a lui Narendra Modi în Rusia a avut loc în 2019, când a mers la Vladivostok. Cu un an înainte, a vizitat Soci, pe malul Mării Negre, în sudul țării.

India, partener al Rusiei, s-a abținut să condamne explicit invazia rusă în Ucraina, continuând să își dezvolte relațiile de securitate cu Statele Unite.

India este membru al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), o alianță regională care include China, Rusia și Iran. Cu toate acestea, Narendra Modi nu a fost prezent la summitul OCS desfășurat miercuri și joi la Astana.

Relația dintre New Delhi și Moscova își are rădăcinile în perioada Războiului Rece, iar Rusia este tradițional cel mai mare furnizor de arme al Indiei, deși New Delhi își diversifică aprovizionarea, inclusiv prin achiziționarea de avioane de luptă Rafale.

Guvernul lui Narendra Modi a fost criticat în repetate rânduri pentru achiziționarea a sute de milioane de barili de petrol rusesc de la începutul ofensivei împotriva Ucrainei în februarie 2022, în pofida sancțiunilor occidentale împotriva economiei ruse.

India, dependentă de Rusia

India rămâne puternic dependentă de Kremlin pentru echipamentele sale militare, o legătură vitală, având în vedere tensiunile actuale ale Indiei la granița sa comună cu China din Himalaya.

De asemenea, India și-a intensificat achizițiile de țiței rusesc la preț redus, oferind națiunii lui Putin o salvare financiară majoră, în timp ce se confruntă cu izolarea globală.

În același timp, legăturile Indiei cu Statele Unite au devenit mai puternice, pe fondul preocupărilor comune cu privire la afirmarea Chinei în regiunea Indo-Pacific.

Modi s-a întâlnit cu președintele american Joe Biden în timpul unei vizite de stat la Washington, în iunie anul trecut, în cadrul unei călătorii care a consolidat și mai mult parteneriatul lor în domeniul apărării, comerțului și tehnologiei.

Liderul indian s-a adresat, de asemenea, Congresului în timpul acestei călătorii, o onoare rezervată de obicei aliaților și partenerilor apropiați ai SUA, și a participat la un dineu de stat somptuos.

Mai târziu în același an, Putin nu a participat la summitul liderilor Grupului celor 20 de la New Delhi, în timpul căruia liderii au emis o declarație de consens, în care au criticat invazia sa din Ucraina.

India este membră a grupării de securitate Quad, alături de SUA, Japonia și Australia și are, de asemenea, un loc la masa a două grupări prietenoase Moscovei, SCO și blocul BRICS, care include Rusia și China.