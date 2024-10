Premiul Nobel pentru Medicină 2024, primit de doi cercetători americani. Ei au descoperit cum apar diferențele între gene

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2024 a fost acordat, luni, cercetătorilor americani Victor Ambros şi Gary Ruvkun pentru „descoperirea microARN şi a rolului său în reglarea post-transcripţională a genelor”. Câştigătorii vor împărţi un premiu de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 810.000 de lire sterline).

Thomas Perlmann, secretarul general al Comitetului Nobel de la Karolinska Institutet, a făcut anunţul.

Premiul Nobel din acest an onorează doi oameni de ştiinţă pentru descoperirea unui principiu fundamental care guvernează modul în care este reglată activitatea genelor.

Informaţiile stocate în cromozomii noştri pot fi comparate cu un manual de instrucţiuni pentru toate celulele din corpul nostru. Fiecare celulă conţine aceiaşi cromozomi, deci fiecare celulă conţine exact acelaşi set de gene şi exact acelaşi set de instrucţiuni. Cu toate acestea, diferite tipuri de celule, cum ar fi celulele musculare şi nervoase, au caracteristici foarte distincte. Cum apar aceste diferenţe? Răspunsul se află în reglarea genelor, care permite fiecărei celule să selecteze doar instrucţiunile relevante. Acest lucru asigură faptul că numai setul corect de gene este activ în fiecare tip de celulă.

Victor Ambros şi Gary Ruvkun, laureaţi ai premiului pentru Medicină din acest an, au fost interesaţi de modul în care se dezvoltă diferitele tipuri de celule. Ei au descoperit microARN, o nouă clasă de molecule mici de ARN care joacă un rol crucial în reglarea genelor.

Potrivit Comitetului Nobel, „descoperirea lor revoluţionară a dezvăluit un principiu complet nou de reglare a genelor, care s-a dovedit a fi esenţial pentru organismele pluricelulare, inclusiv pentru oameni”.

