Marius Manole atacă dur USR: „Am ieșit în stradă pentru USR, am stat în ploaie. Mi se pare mizerabil ce îi fac Elenei Lasconi”

Actorul Marius Manole își anunță susținerea pentru Elena Lasconi. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Actorul Marius Manole a transmis, marți, un mesaj video de susținere pentru Elena Lasconi și a criticat decizia USR de a-l susține pe Nicușor Dan pe baza sondajelor, despre care a spus că a fost una „mizerabilă”.

„Am fost întotdeauna un susținător USR. Am luptat pentru acest partid, am crezut în el, am fost prieten cu oameni din USR, am ieșit în stradă pentru USR, am stat în ploaie pentru USR. De data asta, ce a făcut partidul USR, din punctul meu de vedere, e nepermis. Să arunci la groapa de gunoi un candidat care te-a ajutat să obți un scor bun la paralamentar, un om care a luptat pentru partidul astă, să îl arunci la groapa de gunoi doar pentru că în sondaje pare jos, mie mi se pare o foarte mare nedreptate”, spune actorul, în mesajul preluat de Lasconi pe pagina sa de Facebook.

„Am fost acuzat că sunt plătit de USR. Acum aveți dovada clară că niciodată nu a fost așa. Dacă ar fi fost, eu aș fi plecat cu cei tari din USR, cu cei puternici. Dar uite că în numele dreptății, eu aleg să merg cu cel nedreptățit. În numele dreptății, cu tot ce se poate întâmpla, eu aleg să merg cu Elena Lasconi, crezând în lupta ei, în ea și crezând că are o șansă”, a mai susținut Marius Manole.

Actorul l-a criticat pe Nicușor Dan despre care spune că a divizat electoratul pro-european.

„Nicușor Dan a intrat în această cursă fără să întrebe pe nimeni. Nicușor Dan este cel care a divizat electoratul pro-european. A vrut să facă asta? A fost la impuse? Acum, cea ce a făcut USR mă face să cred că...pare un ordin, că de pe o zi pe alta s-a primit o directivă de undeva, așa cred, așa simt”, susține Manole.

„Nu ne legăm de turul 2, unde a obținut un scor fabulos pentru un partid ca USR, dar să îi negi acestei femei care a luptat aproape singură să ajungă în turul 2, mie mi se pare mizerabil. Sistemul o vrea afară, o vrea scoasă din joc. Noi vrem ca Elena Lasconi să câștige jocul”, a mai spus actorul.

Elena Lasconi, candidatul USR la prezidențiale, a rămas fără sprijinul partidului, după o decizie luată săptămâna trecută de Biroul Național al USR, care și-a anunțat susținerea lui Nicușor Dan. În ultimele zile, în partid se poartă o luptă pentru controlul banilor de campanie și a semnăturii care decide cum se împart aceștia.

Duminică, Biroul Electoral Central a decis că USR nu poate susține financiar un alt candidat decât cel pe care și l-a înscris în lupta electorală.