Ilie Bolojan a explicat cât de mare este dezastrul bugetar: Niciun guvern care va veni nu va putea evita creşterea taxelor

"Indiferent ce guvern va veni în anii următori, dacă nu se corectează acest deficit, spațiile pe care le va avea la dispoziție vor fi tot mai mici", a spus Bolojan. Foto: Captură video Facebook

Ilie Boljan a explicat, într-o conferinţă de presă susţinută vineri, cât de mare este de fapt problema deficitului bugetar. El a subliniat faptul că "niciun guvern care va veni nu va putea evita creşterea taxelor", din cauza cheltuielilor uriaşe ale statului de anul trecut.

"Suntem într-o situație complicată, dar aș vrea să definim cât se poate de clar câțiva indicatori, în așa fel încât dumneavoastră și cei care ne urmăresc să înțeleagă foarte bine în ce situație suntem. În primul rând, ca țară avem un deficit bugetar foarte mare, adică diferența dintre veniturile pe care le încasăm și cheltuieli este cea mai mare din Europa, așa cum vedeți pe graficul alăturat.

Deficitul bugetar a fost anul trecut la 9,3% din PIB, deci este un deficit foarte mare care este acumulat pe mai mulți ani, care înseamnă o presiune puternică pe contractarea de credite, pe plata dobânzilor. Și pentru a vă face o imagine exactă cât înseamnă acest deficit, cel mai corect lucru este să facem o diferență dintre venituri și cheltuieli.

Și așa cum vedeți, în fiecare an, coloana de venituri este mult mai mică față de cea de cheltuieli. Anul trecut, de exemplu, am cheltuit cu 152 de miliarde de lei mai mult decât am avut total venituri la bugetul de stat, 575 de miliarde, diferența fiind acoperită prin creditele pe care le-a contractat România. Deci anul trecut, dar și în anii anteriori, am cheltuit mult mai mult anul trecut, diferența fiind cea mai mare, așa cum am spus, de peste 30 de miliarde de euro", a explicat Bolojan.

El a continuat, subliniind faptul că niciun guvern care va veni nu va putea să evite creşterea taxelor.

Prezentarea grafică a lui Ilie Bolojan poate fi vizualizată AICI.