Un etaj al internatului unui liceu din Timișoara a fost închiriat unor saloane de masaj. Alături dormeau elevii

Etajul internatului Liceului Tehnologic de Vest din Timișoara a fost închiriat unor muncitori și unor saloane de masaj. Viceprimarul municipiului a descoperit, marți, situația în urma unui control la cămin, în condițiile în care potrivit legii spațiile internatelor școlare sunt destinate exclusiv elevilor. Ruben Laţcău a cerut demisia directoarei școlii, la liceu a fost trimis Corpul de Control al Primarului, iar Inspectoratul Şcolar Timiş a anunţat că va face propria anchetă în acest caz.

Situația a ieșit la iveală după ce viceprimarul a anunțat că vrea să mute liceul în altă clădire. Elevii și profesorii au protestat luni faţă de această decizie, iar în noaptea de luni spre marţi, viceprimarul a făcut un control la internatul liceului.

„De ce eleve sunt forţate să întâlnească pe holuri bărbaţi doar cu prosop pe ei?”

În urma controlului, Laţcău a aflat că mai multe spaţii din internat sunt închiriate.

„De ce elevii de la Liceul Tehnic de Vest sunt forţaţi să se trezească la 3 noaptea şi să facă naveta la Timişoara? De ce eleve – adolescente sunt forţate să întâlnească pe holurile internatului bărbaţi doar cu prosop pe ei? Pentru că conducerea Liceului cazează muncitori şi închiriază camerele pentru afaceri – saloane de masaj sau firme de pregătire paznici. Toate astea în afară oricărui cadru legal. Am ascultat ieri elevii şi părinţii. Am fost şocat şi revoltat. Am verificat imediat. Situaţia este inacceptabilă şi nu va fi lăsată aşa”, a transmis Ruben Laţcău pe pagina sa de Facebook.





În cursul zilei de marţi, la Liceul Tehnologic de Vest din Timişoara a fost trimis Corpul de Control al Primarului. Viceprimarul a explicat că de-a lungul timpului, Primăria a avut accest la veniturile școlii și nu au sesizat că liceul obținea bani din chirii.



„Corpul de Control al Primăriei, al primarului, este la şcoală şi face verificări în contabilitatea şcolii pentru a putea să vedem exact aceşti bani care au fost încasaţi pe chitanţe pe care le-am văzut cu ochii, cum sunt ei fiscalizaţi, unde intră ei în veniturile şcolii. Noi vedem în fiecare an veniturile şcolii şi nu am surprins în niciun an o sursă de venituri extrem de mare făcută din această activitate. Vorbim de zeci de oameni, 40-50 de oameni care sunt chiriaşi, locuiesc acolo. Două etaje de clădire a şcolii sunt, de fapt, exploatate de către conducerea şcolii în acest sens economic. (...) Spaţiul respectiv are destinaţia de şcoală. Într-un spaţiu care are destinaţia de şcoala nu poţi să ai activităţi comerciale”, a venit cu precizari viceprimarul.



Ruben Latcau a cerut demisia directoarei Liceului Tehnologic de Vest.



„Aştept să văd astăzi demisia doamnei directoare. Iar în cazul în care dânsa nu are onoarea şi bunul simţ să îşi dea această demisie, mă aştept ca inspectorul şcolar judeţean să o demită de urgenţă. Sau cel puţin să demareze procedurile legale care să conducă la această demitere, pentru că este absolut inacceptabilă această situaţie. Nu ştiu, pentru mine vă mărturisesc că este un şoc. Sunt muncitori care lucrează la clădirea de lângă.”, a adăugat Ruben Laţcău marţi.

Inspectoratul Școlar Timiș a deschis o anchetă

Inspectoratul Şcolar Timiş a explicat că, potrivit legislaţiei în vigoare, spaţiile internatelor şcolare sunt destinate exclusiv elevilor, în condiţii care să asigure un mediu sigur, supravegheat şi conform normelor educaţionale.



„Prezenţa unor persoane străine de procesul educaţional în aceste spaţii, în lipsa unui cadru legal expres, este strict interzisă. Informaţiile indică faptul că astfel de cazări ar fi avut loc cu acordul conducerii Colegiului, ceea ce a stârnit controverse şi întrebări referitoare la respectarea reglementărilor legale”, a transmis ISJ Timiş.



Astfel, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a anunţat că:

va iniţia o anchetă internă pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-ar fi realizat respectivele cazări;

va verifica modul de respectare a reglementărilor legale şi administrative privind utilizarea internatelor şcolare;

va dispune măsurile care se impun, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care se constată nereguli.

„Unul dintre motivele pentru care legislaţia este strictă în privinţa accesului în internate este protecţia elevilor minori. Aceştia au dreptul la un mediu sigur, supravegheat şi lipsit de factori externi neautorizaţi. (...)Vom determina cine se face vinovat, în ce condiţii s-au luat deciziile şi ce sancţiuni se impun. Dacă se confirmă că persoane străine de procesul educaţional au fost cazate în internatul Colegiului Tehnic de Vest, fără să existe baza legală corespunzătoare, avem de-a face cu o încălcare clară a legislaţiei şi a normelor de funcţionare a instituţiilor de învăţământ”, a mai precizat ISJ Timiş.