Prinţul William împlineşte 40 de ani. Cine a fost prima persoană care l-a felicitat

Prinţul William al Marii Britanii împlineşte astăzi 40 de ani, iar tatăl său, Prințul Charles a fost primul care a distribuit două fotografii pentru a celebra ziua de naștere a fiului său cel mare.

Fotografiile au fost postate pe pagina oficială de Instagram Clarence House.

"Îi urez ducelui de Cambridge o aniversare de 40 de ani foarte fericită", a scris Prinţul Charles.

Acesta este mesajul postat pe contul său de Instagram de Prinţul Charles.

Urarea este însoţită de mai multe fotografii surprinse în ultimele patru decenii în care Charles apare alături de fiul său.

Presa britanică scrie că cel mai probabil William îşi va sărbători ziua de naştere Palatul Sandringham. Petrecerea îi va fi dedicată şi soţiei sale pentru că ceremoniile pentru ziua ei de naştere de pe 9 ianuarie au fost anulate la momentul respectiv.

Tabloidele britanice scriu că cel mai probabil Regina Elisabeta va lipsi de la petrcere din cauza problemelor de sănătate.

William s-a născut in 1982 şi este al doilea în linia succesiunii la tron după tatăl său, Prinţul Charles.

În anii 80 William a fost unul dintre cei mai fotografiaţi bebeluşi de pe planetă. Din 1984 în lumina reflectoarelor a intrat şi fratele său, prinţul Harry.

Cea mai mare încercare prin care a trecut William a fost moartea tragică a mamei sale, Prinţesa Diana, în 1997 când el avea 15 ani.

La începutul anilor 2000 William a terminat şcoala şi s-a mutat în Scoţia unde a urmat cursurile Univerisităţii Saint Andrews. Acolo a cunoscut-o pe Kate Middleton, cea care avea să îi devină ulterior soţie.

La încheierea facultăţii William a lucrat în mai multe domenii printre care cel imobiliar. În paralel s-a antrenat cu Forţele Aeriene Britanice şi a devenit locotenent în 2009.

După ce s-a despărţit de Kate Middleton pentru o perioadă scurtă în 2007, trei ani mai târziu a decis să o ceară de soţie şi pentru ca momentul să fie memorabil, William i-a oferit inelul de logodnă al Prinţesei Diana.

William şi Kate s-au căsătorit in aprilie 2011 la Westminster Abbey. În anii care au urmat s-au născut cei trei urmaşi ai cuplului: in 2013, Charlotte in 2015 şi Louis in 2018.

Prinţul William a continuat să piloteze elicoptere până în 2017 când s-a dedicat în totalitate îndatoririlor regale.

Din acest moment a început şi ruptura cu fratele său Prinţul Harry, de care era foarte apropiat în copilărie.

Trecerea în nefiinţă a tatălui său, Prinţul Philip şi capacitatea tot mai redusă de deplasare a Reginei Elisabeta fac ca William să intre în cea de a cincea decadă a vieţii cu o seponsabilitate legată de viitorul Casei Regale mai mare ca niciodată.

Este al doilea în linia succesiunii la tron aşa că ziua când va deveni rege ar putea să nu fie foarte departe.