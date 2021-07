Proteste violente după ce o persoană transexuală s-a dezbrăcat alături de mai multe femei adulte și minore, într-un SPA din Los Angeles

Ciocniri violente au izbucnit între protestatarii din fața unui SPA din Los Angeles, după ce un videoclip viral a arătat un client plângându-se de o femeie transgender care și-ar fi expus penisul în fața mai multor minore care se relaxau într-o baie de aburi, unde intrarea era permisă exclusiv femeilor.

Sute de protestatari de extremă dreapta s-au adunat apoi pentru a sprijini o femeia care se plânsese de presupusul incident de expunere indecentă.

Pentru a echilibra raportul de forțe, mai mulți protestatari Antifa, care susțineau drepturile transgender, s-au adunat și ei în fața SPA-ului, conform Daily Mail.

A group of people come with religious and homophobic signs. Activists grab a sign that says “Homo sex is a sin.” One of the protesters pushes an activist, leading to a full brawl. pic.twitter.com/jbslPhXo3b