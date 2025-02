Proteste violente anti-UE în Bulgaria. Susținătorii unui partid pro-rus au incendiat reprezentanța Comisiei Europene la Sofia

Protestatarii au dat foc intrării în clădirea reprezentanței Comisiei Europene la Sofia. Foto: Profimedia Images

Cel puțin zece polițiști au fost răniți, sâmbătă, în timpul unui protest anti-euro din Sofia, Bulgaria, organizat de partidul extremist „Renașterea” – susținătorii partidului eurosceptic și rusofil s-au adunat în fața reprezentențai UE la Sofia și au atacat-o cu pungi cu vopsea.

Conform publicației bulgare Novinite, au putut fi auzite și explozii în apropiere. Confruntări violente între protestari și polițiști au început, iar mai mulți agenți au fost răniți.

„Colegii noștri au fost răniți în zona feței și a ochilor. Echipe de urgență au fost desfășurate pentru a-i ajuta să-și curețe ochii”, a explicat directorul adjunct al Directoratului pentru Securitate Internă.

Nu există încă confirmări ale unor răniri grave ale polițiștilor.

„Cu multe eforturi, am reușit să prevenim asaltul folosind cordoane de agenți, însă unii dintre protestatari au reușit să le încalce”, a adăugat oficialul bulgar.

Susținători și membri ai partidului Vazrazhdane (n. red. – Renașterea), o formațiune anti-europeană și pro-rusă, au incendiat inclusiv ușa clădirii reprezentanței europene la Sofia. Clădirea a fost lovită cu pungi cu vopsea roșie, cu ouă și cu grenade cu fum.

La fața locului au fost aduse ambulanțe și mașini de pompieri, iar la ora 14:00 au fost aduși și jandarmi la intervenție.

Protestatarii se opun adoptării monedei euro și spun că vor ca țara să păstreze actuala moneda oficială, leva.

Partidul extremist în cauză e un fervent adversar al aderării Bulgariei la zona euro. Lunea trecută, membrii și susținătorii săi au încercat să intre forțat în clădirea Băncii Naționale Bulgare și să-l ia la întrebări pe guvernatorul acesteia.

Guvernul bulgar renunțase la obiectivul aderării la euro încă de luna trecută

Guvernul bulgar abandonase planul de a adera la zona euro pe 1 ianuarie 2026, după ce ministra de finanţe, Temenuzhka Petkova, a anunţat că nu va solicita rapoarte extraordinare de convergenţă de la Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană. Datele publicate recent de Eurostat arată că, în decembrie, rata anuală a inflaţiei în Bulgaria îndeplinea criteriul stabilit în Tratatul de la Maastricht pentru adoptarea euro.

În ciuda optimismului din trecut şi a declaraţiilor privind oportunitatea aderării la zona euro, unii parteneri din coaliţia guvernamentală au fost mult timp reticenţi privind adoptarea rapidă a euro.

Petkova a spus că există dificultăţi financiare semnificative, anunţând un deficit de peste 3,6 miliarde de leva în primul trimestru din 2025.