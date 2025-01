Proteste violente au erupt în China după acuzații că moartea unui adolescent în condiții misterioase a fost mușamalizată

Proteste violente au erupt în China în weekend după moartea unui adolescent în condiții misterioase și după apariția acuzațiilor că autoritățile încearcă să mușamalizeze cazul, relatează CNN. Cunoscută pentru felul în care reprimă violent manifestațiile anti-guvernamentale, China este o țară în care protestele sunt foarte rare.

În imaginile video verificate de CNN, zeci de protestatari sunt văzuți confruntându-se cu un grup mare de jandarmi în exteriorul clădirii Școlii Tehnice și Vocaționale Pucheng, unii dintre ei aruncând cu diverse obiecte spre forțele de ordine.

pic.twitter.com/QPM2jXFZck Shaanxi Pucheng. About fifty thousand people have begun rallying after a student was bullied to death in his school. This is said to be the largest protest to break out in China since January 2023. The video shows the crowd repelling police.