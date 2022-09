Putin l-a "vizitat" pe Gorbaciov înainte de înmormântare | Moment de reculegere sub un minut, lângă sicriu

Informația a fost comunicată de la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN.

"Programul de lucru al lui Vladimir Putin nu îi permite să ia parte la ceremonia de adio organizată pentru Mihail Gorbaciov sâmbătă, 3 septembrie", a precizat Peskov.

El a adăugat că președintele rus a vizitat joi Spitalul Clinic Central, unde se află sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului lider al URSS, și a depus un buchet de flori.

Momentul a fost filmat și difuzat la televiziunile ruse.

Conform imaginilor, Putin se îndreaptă spre sicriu și depune alături buchetul de flori roșii, după care stă nemișcat câteva secunde cu privirile ațintite spre defunct, într-un aparent moment de reculegere.

El își îndreaptă apoi atenția spre stânga sa, unde se află un portret alb-negru al unui Gorbaciov imortalizat la o vârstă mai tânără și zâmbitor.

Președintele rus revine cu privirea la sicriu, își pleacă, într-un aparent gest de omagiu, capul, pune mâna pe marginea sicriului, într-un aparent gest de rămas bun, își face cruce cu mâna dreaptă, apoi pleacă.

Întreaga secvență durează sub un minut.

#Putin left his bunker to attend the funeral of #Gorbachev. pic.twitter.com/BHpW72HPDb