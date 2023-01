Război în Ucraina, ziua 321. Ministrul adjunct al apărării ucrainean: Rușii au început un asalt puternic asupra orașului Soledar

Cele mai importante evenimente din ultimele ore:

Rușii au început un asalt puternic asupra orașului Soledar, potrivit adjunctului ministrului apărării, Hanna Maliar, citată de Nexta.

"După o încercare (anterioară) nereușită de a cuceri Soledarul și după ce s-a retras, inamicul s-a regrupat, și-a refăcut forțele pierdute, a desfășurat unități de asalt suplimentare, a schimbat tactica și a lansat un asalt puternic", a afirmat Maliar, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram

"În acest moment, inamicul a angajat un număr mare de grupuri de asalt formate din cele mai bune rezerve ale trupelor grupului Wagner. Inamicul avansează literalmente pe cadavrele propriilor soldați, folosind masiv artileria, lansatoarele de rachete multiple și mortierele, lovindu-și cu tirul chiar și proprii luptători", a precizat aceasta.

