Război în Ucraina, ziua 522. Zelenski: "Toţi cei responsabili de această teroare să ştie că justiţia învinge"

Război în Ucraina, ziua 522. Preşedintele ucrainean a afirmat, sâmbătă, într-un discurs de Ziua Forţelor Speciale, că justiţia va învinge, fapt de care să ia aminte “fiecare criminal rus”, toţi cei responsabili “de această teroare împotriva Ucrainei”.

Sursa foto: Profimedia

Cele mai importante știri din ultime 24 de ore:

Ucraina mută data Crăciunului în 25 decembrie, în semn de protest față de Rusia

Oficial ucrainean: Forțele ucrainene vor intra „în curând” în Crimeea

Prim-ministrul Poloniei, semnal de alarmă: peste o sută de mercenari Wagner s-au deplasat spre coridorul Suwalki

Inginer de la centrala nucleară din Zaporojie, răpit și torturat

Zelenski a anunțat sâmbătă că a vizitat pozițiile forțelor speciale ucrainene din apropierea liniei de front din regiunea Bahmut, în estul Ucrainei

Scrimera ucraineană Olga Harlan, invitație specială din partea Comitetului Internațional Olimpic

Doi copii printre cele nouă persoane rănite în atacul cu rachete rusești asupra orașului Dnipro

Volodimir Zelenski a afirmat, sâmbătă, într-un discurs de Ziua Forţelor Speciale, că justiţia va învinge, fapt de care să ia aminte “fiecare criminal rus”, toţi cei responsabili “de această teroare împotriva Ucrainei”.

“Astăzi - în regiunea Doneţk. Chasiv Yar, Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka, Kostiantynivka. Cu războinicii noştri, cu eroii noştri. Am felicitat şi am avut onoarea de a felicita personal, de a strânge mâna şi de a premia luptătorii Forţelor pentru Operaţiuni Speciale cu ocazia zilei lor profesionale. Ei se află întotdeauna în cele mai fierbinţi zone ale frontului, în cele mai importante, speciale sarcini. Şi acum este la fel - lângă Bahmut, am ajuns la ei. Le-am mulţumit băieţilor pentru puterea şi eroismul lor, pentru profesionalismul lor şi pentru apărarea extrem de profesionistă a Ucrainei. Forţele pentru Operaţiuni Speciale înseamnă un astfel de eroism despre care este imposibil de povestit detalii. Abia după ani de zile. Băieţii administrează lovituri deosebit de tangibile teroriştilor ruşi”, a spus Zelenski.

“Ceea ce putem vorbi acum, desigur, este participarea la operaţiuni cheie de luptă. Bahmut în special, Avdiyivka, Krasnohorivka, Maryinka. Soledar. Împreună cu toată lumea, au apărat Kievul şi Hostomel, şi Bucha, şi Irpin, şi Moschun, şi Makariv. Insula Şerpilor - de asemenea, SOF împreună cu serviciile de informaţii, împreună cu grupul Alpha şi Marina. Kinburn Spit. Kherson. Acum - eliberarea Staromayorske, acesta este, de asemenea, un rezultat, în special, al SOF”, a adăugat el.

Liderul de la Kiev a precizat că 17 luptători din Forţele Speciale au primit titlul de Erou al Ucrainei de la începutul războiului, 13 dintre ei post mortem. “Pe parcursul războiului, 17 luptători ai Forţelor pentru Operaţiuni Speciale au primit titlul de Erou al Ucrainei. Treisprezece dintre ei, din păcate, post mortem. În total, 2.520 de luptători SOF au primit distincţii de stat. Vă mulţumim, luptători, pentru rezultatele voastre pentru Ucraina, pentru tot poporul nostru! Vă mulţumim pentru blazon, este o adevărată onoare! Şi încă o dată vă doresc cel mai important lucru - victoria! Victorie asupra răului rusesc”.

“Dnipro. Lucrările la locul unde a avut loc atacul cu rachete de ieri au fost finalizate încă de dimineaţă. Nouă persoane au fost rănite, inclusiv doi copii şi adolescenţi. Tuturor li s-a acordat ajutorul necesar. Pentru fiecare astfel de atac, pentru toată teroarea rusă, inamicul va simţi cu siguranţă forţa justiţiei. Nu vom uita şi nu vom ierta nimic şi pe niciunul dintre ei. Astăzi marcăm una dintre cele mai josnice şi crude crime ale Rusiei, Olenivka. Uciderea deliberată, planificată în prealabil, a războinicilor capturaţi din Azov. Fie ca fiecare pierdere a Rusiei să fie o răsplată pentru răul său şi fie ca fiecare ocupant, fiecare criminal rus, toţi cei responsabili de această teroare împotriva Ucrainei şi a ucrainenilor să ştie - cât încă mai sunt în viaţă - că justiţia învinge. Ucraina va învinge!”, a mai spus Zelenski.

Război în Ucraina, 29 iulie | Atac rusesc cu rachete asupra orașului Dnipro: cel puțin 9 răniți. Ucrainenii ar folosi rachete nord-coreene

Război în Ucraina, 28 iulie | Putin transmite liderilor africani că Moscova studiază planul lor de pace pentru Ucraina

Război în Ucraina, 27 iulie | Vladimir Putin admite că luptele s-au intensificat pe frontul din Ucraina

Război în Ucraina, 26 iulie | Putin vrea să viziteze China în luna octombrie a acestui an. Ultima vizită în țara comunistă a precedat invazia din Ucraina

Război în Ucraina, 25 iulie | Oleksii Reznikov recunoaște la CNN că Ucraina e în întârziere cu contraofenisva