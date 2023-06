Război în Ucraina, ziua 487 | Trupele ucrainene fac progrese pe frontul de est, în zone ocupate de grupul Wagner

Război în Ucraina, ziua 487. În timp ce în Rusia au avut loc turbulențe, în Ucraina, forțele Kievului au reușit să avanseze pe frontul de est - potrivit armatei ucrainene.

Ucraina face progrese pe frontul de est

Evgheni Prigojin a acceptat să-și retragă trupele care avansau spre Moscova

Recep Erdogan i-a transmis lui Vladimir Putin că susţine stabilizarea situaţiei din Rusia

Rusia avertizează Occidentul să nu încerce să profite de situaţie

Elicopterele Rusiei luptă împotriva mercenarilor Wagner care se îndreaptă spre Moscova

Ucraina, apel la comunitatea internațională să "abandoneze falsa neutralitate"

Podolyak: Rebeliunea Wagner marchează începutul unui război civil în Rusia

Volodmir Zelenski susține că rebeliunea grupului Wagner a scos la iveală "slăbiciunea totală" a Rusiei

"În curând Rusia va avea un nou preşedinte": Mesajele lui Prigojin, după amenințările lui Vladimir Putin

În timp ce în Rusia au avut loc turbulențe, în Ucraina, forțele Kievului au reușit să avanseze pe frontul de est - potrivit armatei ucrainene, citate de Sky News.

Trupele lui Volodimir Zelenski au reușit victorii în apropierea orașului Bakhmut, în est - o zonă ocupată de grupul de mercenari Wagner - și într-o zonă mai la sud.

Ministrul adjunct al apărării, Hanna Maliar, a declarat că a fost lansată o ofensivă în apropierea unui grup de sate care înconjoară orașul.

„În toate aceste zone, am făcut progrese”, a scris Maliar.

Oleksandr Tarnavski, comandantul frontului Tavria, a declarat că forțele ucrainene au eliberat o zonă în apropiere de Krasnohorivka, la vest de centrul regional controlat de ruși din

Donețk.

El a precizat că zona se afla sub control rusesc de când forțele separatiste susținute de Moscova au preluat controlul asupra ei în 2014.

Evgheni Prigojin a decis retragerea trupelor Wagner, din drumul spre Moscova, pentru a nu vărsa "sângele rusesc"

Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anunţat, sâmbătă, că a ordonat întoarcerea combatanţilor care avansează spre Moscova, confirmând acordul mediat de preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.

"Am pornit pe 23 iunie în marșul nostru pentru dreptate. În 24 de ore am înaintat 200 de kilometri spre Moscova. În acest timp nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noștri.

Acum a sosit momentul când sângele ar putea fi vărsat (n.r. - ajungerea trupelor Wagner la periferia Moscovei). Prin urmare, înțelegând toată responsabilitatea pentru faptul că sângele rusesc va fi vărsat în cealaltă tabără, întoarcem convoiul și ne întoarcem în taberele noastre de bază, conform planului", a anunțat Prigojin, pe Telegram., a declarat Evgheni Prigojin într-un mesaj postat pe Telegram, conform postului de televiziune CNN.

Anterior, Preşedinţia din Belarus a anunţat că Evgheni Prigojin a acceptat oprirea avansării combatanţilor pe teritoriul Rusiei în cadrul negocierilor intermediate de preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko.

"Evgheni Prigojin a acceptat propunerea preşedintelui Aleksandr Lukaşenko de a opri acţiunile membrilor Grupului Wagner pe teritoriul Rusiei şi de a lua măsuri suplimentare pentru reducerea tensiunilor. Actualele propuneri sunt perfect acceptabile pentru rezolvarea crizei, cu garanţii de securitate pentru combatanţii Wagner", a anunţat Preşedinţia din Belarus, conform agenţiei oficiale Belta, postului BFMTV şi cotidianului Le Monde.

