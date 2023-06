Război în Ucraina, ziua 485 | Rusia a încercat să lovească barajul de la Krivoi Rog cu rachete hipersonice Kinjal, susţine un consilier al preşedintelui ucrainean

Război în Ucraina, ziua 485. Rusia ia în calcul un atac terorist de amploare în sud-estul Ucrainei pentru a crea o "zonă sanitară" pustie, iar în acest scop a încercat să atace cu rachete hipersonice "Kinjal" barajul de la Krivoi Rog.

Cele mai importante știri din ultimele 24 de ore:

ONU acuză Rusia că a ucis copii ucraineni și i-a folosit ca scuturi umane

Putin avertizează că Ucraina nu și-a epuizat "potențialul ofensiv"

Surse occidentale citate de CNN: "Ofensiva lansată de Ucraina nu confirmă așteptările pe niciun front!"

Rusia reacționează după ce Zelenski a spus că Moscova pregătește "un atac terorist, cu scurgeri de radiații", la Zaporojie

SUA, "extrem de dezamăgite" de respingerea apelului depus de jurnalistul Evan Gershkovich

Autoritățile pro-ruse din Herson amenință cu lovituri în apropiere de granița României

Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București, laudă partidul AUR, condus George Simion, pentru "pragmatism politic

Ucraina a lovit un pod care leagă Herson de Crimeea, au transmis oficialii ruși

Rusia ia în calcul un atac terorist de amploare în sud-estul Ucrainei pentru a crea o "zonă sanitară" pustie, iar în acest scop a încercat să atace cu rachete hipersonice "Kinjal" barajul de la Krivoi Rog, a declarat joi Mihailo Podoliak, un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de publicaţia ucraineană Ekonomiceskaia Pravda.



"Rusia nu este capabilă să păstreze sub control oraşul Energodar pe termen mediu, de aceea are în vedere un atac terorist de amploare la centrala nucleară din Zaporojie pentru a opri contraofensiva ucraineană şi a crea o zonă gri sanitară pustie pentru anii următori, ca parte a unui statu quo teritorial, fără o încetare a focului", susţine Podoliak într-un mesaj pe Twitter.



"În această strategie intră şi încercările de a lovi cu rachete Kinjal barajul de la Krivoi Rog", susţine acelaşi consilier prezidenţial.



Potrivit lui Podoliak, forţele ruse ar amplasa noi mine în prezent la centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei din primele zile ale invaziei, inclusiv la bazinul de răcire.



"Dacă Kremlinul se va decide sau nu pentru un astfel de scenariu, aceasta depinde astăzi numai de reacţia lumii globale. Trebuie trasate linii roşii, iar consecinţele încălcării acestora să fie anunţate. Astăzi! Nu mâine!", susţine Mihailo Podoliak.



Şeful Direcţiei principale de informaţii de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR), Kirilo Budanov, a declarat miercuri că ruşii au minat bazinul de răcire al centralei nucleare de la Zaporojie.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) nu a confirmat minarea bazinului de răcire de la uzina din Zaporojie, dar a precizat joi că mine au fost amplasate în jurul centralei şi în unele locuri din interiorul său.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut joi că serviciile secrete ale ţării sale au primit informaţii conform cărora Rusia are în vedere posibilitatea de a comite un atac "terorist" asupra centralei nucleare de la Zaporojie, care ar implica emiterea de radiaţii, transmite Reuters.



Barajul din Krivoi Rog a fost deja bombardat de forţele ruse în 2022. La mijlocul lunii septembrie, ruşii au lovit barajul şi au avariat două ecluze. Din această cauză, a existat o scurgere de apă de 240 de metri cubi pe secundă. În râul Inguleţ, nivelul apei crescuse atunci cu peste 2 metri. A existat ameninţarea ca două cartiere ale oraşului Krivoi Rog, cu 150.000 de locuitori, să fie acoperite pur şi simplu de ape, aminteşte Ekonomiceskaia Pravda



Rusia a lansat noaptea trecută rachete de croazieră şi balistice, precum şi drone asupra unor ţinte în Ucraina, provocând pagube în oraşele Odesa şi Krivoi Rog, au declarat oficialii ucraineni, citaţi de Reuters.



Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât trei dintre cele patru drone lansate în atacul din timpul nopţii, care a mai implicat trei rachete hipersonice Kinjal şi trei rachete de croazieră, a anunţat forţele aeriene ucrainene într-un comunicat.



"...Rachetele inamice nu şi-au atins ţintele în regiunea Dnipropetrovsk (din care face parte Krivoi Rog, oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski)... Ocupanţii îşi continuă teroarea împotriva poporului ucrainean, atacând infrastructura critică a Ucrainei", au indicat forţele aeriene.

În zona Krivoi Rog, o rachetă rusească a avariat nu mai puţin de 10 case, a anunţat administraţia regională, potrivit Reuters.

