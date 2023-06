Război în Ucraina, ziua 480 | Putin se declară gata de dialog cu "cei care doresc pacea"

Cele mai importante știri din ultimele 24 de ore:

Update 00:01 Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat, sâmbătă, pregătit pentru un "dialog constructiv cu cei care doresc pacea".

Putin și-a exprimat poziția în timpul unei întâlniri cu politicienii din Africa. Aceștia s-au întâlnit, anterior, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar presa internațională a consemnat că oaspeții străini au fost conduși într-un adăpost din cauza bombardamentelor rusești.

"Salutăm abordarea echilibrată a prietenilor noștri africani față de criza ucraineană. Suntem deschiși unui dialog constructiv cu cei care doresc pacea bazată pe principiile justiției și ținând cont de interesele legitime ale părților", a declarat Putin la începutul întâlnirii desfășurate la Sankt Petersburg.

El a adăugat că "întărirea cuprinzătoare a legăturilor cu țările continentului african este o prioritate a politicii externe" a Rusiei.

Liderii din Africa de Sud, Senegal, Egipt, Zambia, Uganda, Republica Congo şi Insulele Comore s-au întâlnit cu Vladimir Putin, cu speranța de a putea media în conflictul cu Ucraina, după o vizită efectuată vineri la Kiev.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa, care conduce delegația africană, i-a declarat sâmbăta liderului rus Vladimir Putin că "războiul trebuie să se termine" în Ucraina.

Today we are at the Konstantinovsky Palace in St. Petersburg to hold peace talks with President Putin of the Russian Federation as part of the Africa Peace Initiative.#AfricanPeaceMission pic.twitter.com/m8xKo7OOpj