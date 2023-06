Război în Ucraina, ziua 481 | Zelenski cere Marii Britanii mai multe arme cu rază lungă de acțiune

Cele mai importante știri din ultimele 24 de ore:

Update 15:12 Statele Unite și alte națiuni au primit asigurări că guvernul de la Beijing nu a oferit și nu va oferi ajutor letal Rusiei în conflictul din Ucraina.

Declarația a fost făcută de secretarul de stat american Antony Blinken în cadrul unei conferințe de presă desfășurate luni la Beijing, unde diplomatul s-a întâlnit cu reprezentanți guvernamentali de rang înalt, dar și cu președintele Xi Jinping.

Potrivit lui Blinken, SUA rămân, totuși, îngrijorate de faptul că firmele chineze ar putea să trimită arme în Rusia.

"Noi și alte țări am primit asigurări din partea Chinei că nu a oferit și nu va oferi asistență letală (tehnică de luptă, n.r.) Rusiei pentru a fi folosită în Ucraina. Apreciem acest lucru. Și nu am văzut nicio dovadă care să contrazică acest lucru", a declarat Blinken.

"Ceea ce ne îngrijorează în permanență, însă, sunt firmele chineze: companii care ar putea furniza tehnologie pe care Rusia o poate folosi pentru a-și extinde agresiunea în Ucraina. Și am cerut guvernului chinez să fie foarte vigilent în această privință", a adăugat el.

Potrivit șefului diplomației americane, vizita sa la Beijing a avut menirea de a consolida canalele de comunicare la nivel înalt, de a clarifica pozițiile și intențiile SUA în zonele de dezacord și de a explora domeniile în care cele două state ar putea lucra împreună.

"Am făcut toate aceste lucruri", a precizat el, adăugând că a avut "o conversație importantă cu președintele Xi Jinping".

Update 14:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut premierului britanic Rishi Sunak mai multe arme cu rază de acțiune mai lungă, relatează CNN.

Zelenski a precizat că, în timpul unei convorbiri telefonice cu Sunak, a evocat nevoile de apărare ale Ucrainei și continuarea cooperării pentru a extinde capacitățile forțelor sale armate pe câmpul de luptă, în special cu arme cu rază lungă de acțiune.

Marea Britanie a furnizat Kievului rachete Storm Shadow, care au o rază de acțiune mai mare decât alte rachete furnizate de Occident, amintește sursa citată.

Președintele ucrainean a amintit, în context, că Rusia își intensifică producția de rachete fabricate cu componente occidentale și a subliniat necesitatea de a crește presiunea sancțiunilor, în timpul convorbirii cu premierul britanic.

Update 13:00 Autoritățile pro-ruse din regiunea ucraineană parțial ocupată Donețk afirmă că aproximativ 20 de persoane au fost rănite în urma bombardamentelor efectuate de trupele Kievului asupra orașului Volnovaha.

Între cei răniți, trei ar fi în stare gravă, conform agenției ruse TASS, citată de CNN.

Volnovaha se află pe o rută terestră crucială între liniile de front și Mariupol, oraș ocupat de Rusia anul trecut.

Update 11:45 Ministerul rus al Apărării transmite că o fortăreață ucraineană a fost distrusă de un tanc controlat de la distanță, încărcat cu o cantitate uriașă de explozibil.

Într-o postare pe Telegram, semnalată de CNN, ministerul a afirmat că "aproximativ 3,5 tone de TNT și 5 bombe FAB-100" au fost instalate în tanc.

Bombele FAB-100 au în mod uzual o încărcătură de 100 de kilograme, menționează CNN.

O înregistrare video distribuită de instituția rusă prezintă un comandant de tanc rus, cu indicativul "Bernaul", care susține că a fost însărcinat cu instalarea explozibililor și executarea atacului.

"La aproximativ 300 de metri de inamic, operatorul tancului a pus vehiculul pe alimentare manuală, îndreptându-l în direcția țintei. A sărit din el (tanchistul, n.r.) și s-a dus în spatele vehiculului. Eu am rămas în urmă pentru a observa, iar după ce tancul s-a apropiat de pozițiile inamicului, l-am detonat prin radio. Explozia a fost foarte mare, a fost mult explozibil ... ca urmare, conform datelor interceptate prin radio, inamicul a suferit pierderi semnificative", a declarat acest militar.

Pe de altă parte, CNN menționează o înregistrare video realizată cu drona, care arată un tanc aparent imobilizat după ce ar fi lovit o mină în apropierea liniilor ucrainene.

Are loc apoi o explozie uriașă care pulverizează blindatul, fără să fie clară cauza deflagrației. Înaintea exploziei, înregistrarea surprinde o străfulgerare venită dinspre pozițiile ucrainene, ceea ce ar putea semnala o încercare de a distruge tancul.

Near Donetsk's Mariinka, Russians reportedly loaded a T-54/55 with explosives and sent it towards Ukrainian positions. The tank hit a mine on its way and was finished off by the RPG grenade launcher



?https://t.co/zNwO6Dkz4i pic.twitter.com/HfhhYZ1uhx