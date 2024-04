Război în Ucraina, ziua 778. Şapte morţi în Ucraina, în atacuri ruseşti. Două instalaţii energetice au fost vizate

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Şapte persoane au fost ucise miercuri în regiunile ucrainene Harkov (nord-est) şi Odesa (sud) în atacuri nocturne care au vizat două instalaţii energetice, relatează AFP.

În regiunea Odesa, patru persoane au fost ucise, inclusiv o fată în vârstă de zece ani, iar alte şapte au fost rănite, a anunţat guvernatorul regiunii, Oleg Kiper.

"Un bărbat se află în stare gravă. Membrele inferioare i-au fost amputate", a anunţat el pe Telegram. Regiunea Odesa a fost atacată cu rachete balistice ruseşti.

Două femei şi un copil au fost ucişi într-un atac rus în regiunea Harkov, luată ca ţintă cu regularitate, potrivit Ministerului ucrainean de Interne.

Today, russian forces struck Vovchansk in Kharkiv Oblast with two aerial bombs, destroying a polyclinic.



Later, Lyptsi came under russian fire, where the shelling resulted in the death of three civilians, including a 14-year-old girl.#UkraineNeedsAirDefense pic.twitter.com/ol4OmPFhk5