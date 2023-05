Război în Ucraina, ziua 443. Presa rusă anunţă că ucrainenii au început contraofensiva

Război în Ucraina, ziua 443. Armata ucraineană spune că Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene în ultima zi. Un ofițer din în zonă a spus că Ucraina se află într-o „fază de contraofensivă activă” după mai multe luni de apărare.

Sursa foto: Pexels | Pixabay

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Presa rusă anunţă că ucrainenii au început contraofensiva

Rusia, reacţie dură la trimiterea trupelor americane în România

Volodimir Zelenski susţine că Ucraina mai are nevoie de timp pentru lansarea contraofensivei

Germania și Italia se opun sancționării companiilor chineze care ajută Rusia în războiul din Ucraina

Rusia vrea să pună mâna pe judecătorii de la Haga care au emis mandat de arestare pentru Vladimir Putin

Zelenski crede că Ucraina va câștiga războiul înainte de o eventuală revenire a lui Donald Trump la Casa Albă

Rusia promite "un răspuns adecvat" după ce CNN a relatat că Ucraina a primit rachete "Storm Shadow" din Marea Britanie

Russia Today citează un corespondent de război și spune că ar fi început contraofensiva ucraineană. Mai multe canale Telegram raportează că linii de apărare rusești ar fi fost sparte.

Ministrul rus al Apărării dezminte informaţiile şi anunță că nu s-au spart nicăieri liniile de apărare și că situația în zonă a ceea ce ei numesc "operațiune specială" este sub control.

Azi însă, preşedintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina mai are nevoie de timp pentru lansarea contraofensivei militare împotriva forțelor ruse, dar Evgheni Prigojin, fondatorul şi finanțatorul Grupului paramilitar rus Wagner, susţine că armata ucraineană a intensificat deja operațiunile.

BREAKING:



Panic erupting on Russian Telegram after multiple reports of increased Ukrainian troop concentrations today in Beryslav



There is reportedly a large number of Ukrainian small boats gathering on the Dniepr river in the region & amphibious vehicles have been spotted too pic.twitter.com/rgzVuNN0kz — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2023

Preşedintele Ucrainei afirmă că unitățile combatante ucrainene, dintre care unele sunt instruite de națiuni NATO, sunt "pregătite" de luptă, dar argumentează că armata ucraineană mai are nevoie de anumite lucruri, inclusiv vehicule blindate, care sunt furnizate etapizat.

BREAKING:



Panic erupting on Russian Telegram after multiple reports of increased Ukrainian troop concentrations today in Beryslav



There is reportedly a large number of Ukrainian small boats gathering on the Dniepr river in the region & amphibious vehicles have been spotted too pic.twitter.com/rgzVuNN0kz — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2023

"Cu ceea ce avem deja, putem avansa şi cred că putem avea succes. Dar am pierde mulţi oameni. Cred că acest lucru este inacceptabil. Deci, trebuie să așteptăm. Mai avem nevoie de puţin timp", a declarat Zelenski, citat de agenția The Associated Press.

BREAKING:



Panic erupting on Russian Telegram after multiple reports of increased Ukrainian troop concentrations today in Beryslav



There is reportedly a large number of Ukrainian small boats gathering on the Dniepr river in the region & amphibious vehicles have been spotted too pic.twitter.com/rgzVuNN0kz — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2023

Război în Ucraina, 11 mai | Rusia, reacţie dură la trimiterea trupelor americane în România

Război în Ucraina, 10 mai | Ucraina susţine că o unitate militară rusă s-a retras de pe linia frontului

Război în Ucraina, 9 mai | SUA oferă un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina

Război în Ucraina, 8 mai | Atac cu rachete rusești în Odesa. Un depozit al Crucii Roșii a fost distrus

Război în Ucraina, 7 mai | Numărul soldaţilor ruşi căzuţi în război se apropie de 195.000