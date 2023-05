Război în Ucraina, ziua 444. Explozii puternice în Lugansk: Forțele armate ucrainene par să fi folosit în premieră rachete cu rază de acțiune de peste 150 de kilometri

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

O înregistrare video postată online arată o coloană mare de fum negru ridicându-se deasupra orașului, capitala autoproclamatei Republici Populare Lugansk.

Orașul a fost rareori atacat de forțele ucrainene de la invazia rusă, deoarece se află în afara razei de acțiune a sistemelor lor de rachete și rachete cu rază lungă de acțiune, cum ar fi HIMARS.

Agenția rusă de știri TASS a citat un fost oficial din Lugansk, care a declarat că "pentru prima dată, forțele armate ucrainene au folosit rachete cu o rază de acțiune de 150 de kilometri", după cel puțin două explozii produse în oraș vineri seara târziu.

TASS a citat un locotenent-colonel în retragere din cadrul Miliției Republicii Populare Lugansk, Andrei Marociko, dar a precizat că nu a existat nicio confirmare oficială a informației.

Marea Britanie a anunțat săptămâna aceasta că a livrat Ucrainei rachete de croazieră Storm Shadow, care se lansează de obicei din aer.

Ucraina nu a făcut niciun comentariu cu privire la vreun atac împotriva forțelor ruse din Lugansk.

