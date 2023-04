Război în Ucraina, ziua 425. Trupele ucrainene ar fi debarcat deja pe malul stâng al fluviului Nipru

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Forțele ucrainene au stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al râului Nipru în ultimele zile, un semn că forțele ruse își pierd pozițiile defensive în sud, a informat duminică, 23 aprilie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Organizația de cercetare cu sediul la Washington DC a spus că bloggerii militari ruși au fost capabili să furnizeze suficiente imagini și rapoarte geolocalizate pentru a confirma prezența armatei ucrainene de cealaltă parte a graniței naturale începând de sâmbătă. Regiunea Herson, în sudul țării, se află în apropierea Crimeei și a fost în mare parte sub control rusesc încă din primele faze ale războiului.

Evoluția vine în vreme ce analiștii occidentali bănuiau de multă vreme că Ucraina va lansa o ofensivă de primăvară asupra pozițiilor defensive rusești, care a stagnat în timpul iernii, când războiul se apropia de primul an de luptă. La sfârșitul anului 2022, Ucraina a reușit să recucerească orașul Herson, o victorie cheie care a lăsat Rusia fără controlul niciunui mare oraș ucrainean.

ISW nu a putut confirma amploarea sau intențiile debarcărilor, care par să fi avut loc la nord de Oleșki, un oraș vizavi de Herson, de cealaltă parte a fluviului Nipru.

