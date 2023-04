Război în Ucraina, ziua 423. Pericol de explozie la centrala nucleară de la Zaporojie

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

„Am prezentat președintelui Boric evaluările și poziția României ca stat vecin al Ucrainei în privința războiului de agresiune declanșat de Rusia. Acesta, războiul, are consecințe serioase asupra securității României și în plan european, dar are efecte și la nivel global, inclusiv până în Chile. Am convenit că vom continua să lucrăm împreună în forurile multilaterale pentru condamnarea războiului și pentru promovarea ordinii internaționale bazate pe norme. Trebuie să fie clar pentru toată lumea, Rusia a încălcat prin forță suveranitatea teritorială a Ucrainei, inclusiv Carta ONU. Comunitatea internațională are datoria să sprijine Ucraina pentru a respinge agresiunea rusă și pentru a-și redobândi suveranitatea și libertatea”, spune Klaus Iohannis, într-o declarația de presă comună cu omologul din Chile, Gabriel Boric.

Update 11:57 - Distrugerea unui tanc rusesc de tipul T-72B3 cu o rachetă ghidată antitanc a fost surprinsă perfect într-o filmare dintr-o dronă care zbura fix deasupra blindatului.

În imaginile care circulă pe rețelele de socializare se vede un tanc rusesc într-o zonă deschisă care trage cu tunul din dotare, în timp ce drona ucraineană filmează fix deasupra sa.

Drona începe să se îndepărteze, iar dintr-o laterală vine lovitura decisivă: o rachetă antitanc lansată de ucraineni lovește în plin blindatul rusesc, iar apoi urmează o explozie puternică ce distruge vehiculul.

E neclar dacă tancul rusesc a fost lovit de o rachetă ghidată de tipul Javelin sau una de origine sovietică precum 9M133 Kornet.

Pe imaginile cu tancul arzând după explozie pare a se distinge o „cușcă de protecție” montată peste turelă, o improvizație pe care multe trupe rusești le-au pus pe tancurilor lor sperând că le vor proteja de atacurile rachetelor Javelin ce pot veni de sus, lovind tancul direct în turelă unde blindajul e mai subțire.

