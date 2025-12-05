Antena 3 CNN Externe Mapamond Imagini hilare cu Emmanuel Macron alergând în China, către o baie de mulțime. Chinezii s-au înghesuit să facă poze cu el

Imagini hilare cu Emmanuel Macron alergând în China, către o baie de mulțime. Chinezii s-au înghesuit să facă poze cu el

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 16:50 05 Dec 2025 Modificat la 16:53 05 Dec 2025
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Emmanuel Macron a devenit "vedetă" în China, după ce mai multe clipuri cu el au fost publicate pe reţelele sociale. Într-un videoclip postat pe X, Preşedintele Franţei a fugit către o baie de mulţime, pentru a sta de vorbă cu un grup de studenţi. Mai mult, el a fost surprins şi în timp ce alerga prin parc.

Liderul Franţei se află într-o vizită oficială în China, unde l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să conlucreze pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale.

Un videoclip postat pe X îl arată pe Macron fugind pentru a sta de vorbă cu un grup de studenţi de la Universitatea Sichuan.

Studenţii l-au primit cu urale pe şeful statului francez, iar acesta le-a zâmbit şi i-a salutat.

Ba mai mult, Preşedintele Franţei a avut şi o sesiune de alergare în parc.

Etichete: Emmanuel Macron China

