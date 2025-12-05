Imagini hilare cu Emmanuel Macron alergând în China, către o baie de mulțime. Chinezii s-au înghesuit să facă poze cu el

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Emmanuel Macron a devenit "vedetă" în China, după ce mai multe clipuri cu el au fost publicate pe reţelele sociale. Într-un videoclip postat pe X, Preşedintele Franţei a fugit către o baie de mulţime, pentru a sta de vorbă cu un grup de studenţi. Mai mult, el a fost surprins şi în timp ce alerga prin parc.

Liderul Franţei se află într-o vizită oficială în China, unde l-a îndemnat pe omologul său chinez, Xi Jinping, să conlucreze pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale.

Un videoclip postat pe X îl arată pe Macron fugind pentru a sta de vorbă cu un grup de studenţi de la Universitatea Sichuan.

?#Macron ran away from Chinese security personnel to talk with a crowd of students — BFMTV.



The incident occurred during the #French leader’s state visit to #China. pic.twitter.com/GwzvWRpfqu — News.Az (@news_az) December 5, 2025

Studenţii l-au primit cu urale pe şeful statului francez, iar acesta le-a zâmbit şi i-a salutat.

French President Emmanuel Macron was warmly welcomed by students at Sichuan University in China. pic.twitter.com/2UnHgcHWR2 — Z ene xe (@ene_z23477) December 5, 2025

Ba mai mult, Preşedintele Franţei a avut şi o sesiune de alergare în parc.

Macron goes for a morning run in Chengdu.? pic.twitter.com/fEce8ujIIk — Sharing Travel (@TripInChina) December 5, 2025