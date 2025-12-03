De ce nu vrea Putin pace decât în termenii impuși de Rusia. Analist: "Consideră că va câștiga militar"

Iulian Chifu, analist de politică externă: "Putin însuşi n-are niciun interes să oprească războiul, consideră că va câştiga militar". FOTO: Hepta

Analistul de politică externă Iulian Chifu a intervenit, miercuri seară, la Antena 3 CNN, unde a afirmat că "jocul de-a pacea nu face altceva decât să-l ajute pe Putin să obţină avantaje militare în măsura în care le poate obţine la masa verde" şi că planul de pace în 28 de puncte "era scris inclusiv cu formulări din rusă", ridicând mari semne de întrebare. Chifu consideră că acum, după întâlnirea dintre Vladimir Putin și echipa de negociere trimisă de Donald Trump la Moscova, s-a revenit la situaţia anterioară, şi anume la momentul în care Trump a vrut să transfere rachetele Tomahawk către Ucraina, iar planul de pace "a venit ca din aer".

"Eu cred că Putin a comunicat faptul că va lupta până la ultimul ucrainean, că nu are nicio intenţie să oprească focul sau să renunţe la vreuna dintre pretențiile sale maximale. Restul este doar un joc de butaforie, de comunicare publică de a nu-l supăra pe Trump prea mult.

În momentul de faţă, am revenit la situaţia anterioară, momentul în care Trump a vrut să transfere rachetele Tomahawk către Ucraina, a venit ca din aer acest plan în 28 de puncte scris la Kremlin, pasat sau nuanţat de către Witkoff şi Dmitriev şi ulterior pus pe masă, renegociat.

Putin însuşi n-are niciun interes să oprească războiul, consideră că va câştiga militar. Jocul de-a pacea nu face altceva decât să-l ajute să obţină avantaje militare în măsura în care le poate obţine la masa verde", a afirmat Iulian Chifu la Antena 3 CNN, analizând şi reacţia americanilor:

"Nu avem masa critică şi nici instrumentele care să-l facă pe Putin să negocieze serios. Cred că va exista din nou o perioadă de reflecție, SUA se vor uita pe ce au în mână... fie se vor poziţiona în întărirea Ucrainei şi susținerea ei cu armament şi în creșterea sancțiunilor flotei din umbră a Rusiei, fie SUA au şi varianta, care este iată infirmată de Rubio, dar nu uitaţi că, așa cum în Rusia decide Putin, şi la Washington decide Trump, s-ar putea să adopte şi varianta în care să spună că a utilizat prea multe resurse diplomatice pentru Europa şi să se retragă din negocieri.

Deja planul în 28 de puncte şi acea poveste care a dus ca el să apară ca plan american, deşi el era scris inclusiv cu formulări din rusă, a ridicat semne mari de întrebare. Încrederea, după discuţia din Biroul Oval, cu liderii europeni, după ce s-a convenit că negocierile încep de la linia de contract actuală, după ce s-a convenit că presiunea trebuie făcută asupra Rusiei, iată că lucrurile s-au schimbat şi europenii n-au cum să câştige încredere, cu atât mai mult cu cât sunt ocoliţi de discuţii".