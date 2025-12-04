Macron îl îndeamnă pe Xi să conclucreze pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi a corecta dezechilibrele comerciale

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei şi Xi Jinping, liderul Chinei. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a îndemnat joi în mod insistent pe omologul său chinez, Xi Jinping, să conlucreze pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi pentru a corecta dezechilibrele comerciale, în timpul unei vizite cu mare pompă la Beijing, informează joi AFP, conform Agerpres.

"Trebuie să continuăm să ne mobilizăm în favoarea păcii şi stabilităţii în lume. Şi, începând cu Ucraina până la diferite regiuni ale lumii care sunt lovite de război, capacitatea pe care o avem de a conlucra este hotărâtoare", a declarat liderul francez, după o întrevedere restrânsă şi înaintea unor discuţii în format mai larg.

"Avem, ştim asta, multe căi de convergenţă, avem uneori dezacorduri, însă noi avem responsabilitatea de a şti să le depăşim, să găsim mecanisme de cooperare, de reglementare a diferendelor pentru un multilateralism eficace în care credem", a mai adăugat Emmanuel Macron în timpul declaraţiilor

La rândul său, Xi a dat asigurări că Beijingul îşi extinde cooperarea cu Franţa pentru "a îndepărta orice interferenţă" şi "a face parteneriatul strategic general dintre China şi Franţa mai stabil".

Macron a îndemnat de asemenea China la "investiţii reciproce" pentru a reechilibra relaţia comercială. El a pledat pentru cooperarea cu G7, pentru o guvernare economică fondată pe "reguli".

Preşedintele chinez, însoţit de soţia sa Peng Liyuan, i-a primit pe Macron şi pe soţia sa Brigitte în cadrul monumental al Palatului Poporului, decor al congresului Partidului Comunist chinez. Ei au ascultat imnurile naţionale şi au trecut în revistă garda, înainte de a fi salutaţi de copii, cărora Macron le-a adresat un sărut cu mâna.

Şeful statului francez, sosit miercuri seara în China, însoţit de asemenea de 35 de directori de mari companii (Airbus, EDF, Danone etc.) şi întreprinderi familiale, de la produse de lux până la domeniul agroalimentar, urmează să asiste la semnarea mai multor contracte.

Aceasta este a patra vizită de stat a lui Emmanuel Macron în China, după ce a fost ales preşedinte în 2017. La rândul său, Xi Jinping a fost primit în Franţa cu mare pompă în 2024, iar Palatul Elysee prezintă timpul pe care Xi îl va petrece cu Macron până vineri, inclusiv cu titlu privat, drept un semn al importanţei relaţiei bilaterale.

Cu toate acestea, diferendele cu Franţa şi în plan mai larg cu Europa sunt profunde.

"Avem o aşteptare constantă în ceea ce priveşte China. Şi anume ca ea să facă uz de influenţa sa pe lângă Rusia pentru a o face să înceteze războiul" în Ucraina, la porţile Uniunii Europene, subliniază preşedinţia franceză.

China susţine constant că doreşte pacea. Însă ea nu a condamnat niciodată invazia rusă în Ucraina declanşată în februarie 2022. Partener economic şi politic primordial al Rusiei, ea este primul cumpărător din lume de combustibili fosili ruşi, inclusiv de produse petroliere, alimentând astfel maşinăria rusă de război. De asemenea, europenii acuză China că îi furnizează Rusiei componente militare.