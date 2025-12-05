Reacţia furioasă a Rusiei la adresa românilor care luptă de partea Ucrainei: "O să-i urmărim"

Maria Zaharova. sursa foto: Facebook / Ambasada Rusiei in Romania

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina, în cadrul unui briefing susținut pe 4 decembrie la Sankt Petersburg. Declarațiile au fost publicate în limba română și pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.

Zaharova susține că, pe 30 noiembrie, „așa-numitul grup de luptă Getica”, format din voluntari din România și Republica Moldova care luptă de partea Ucrainei, ar fi difuzat imagini video cu atacuri ale dronelor asupra trupelor ruse.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, postarea a apărut „pe rețeaua de socializare recunoscută drept extremistă și interzisă în Rusia”, iar videoclipul ar include lovituri asupra militarilor ruși în zona în care Moscova desfășoară „operațiunea militară specială”.

„Publicația este intitulată în mod cinic «Despăducherea». În colțul din dreapta sus al materialului se vede emblema Brigăzii 414 separate de sisteme fără pilot ale complexelor aviatice de atac «Păsările lui Madjar» a trupelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei. Nu este exclus ca autorii unor secvențe să fie chiar românii” – Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe face trimitere și la declarații publice mai vechi ale comandantului grupului „Getica”, cunoscut sub indicativul „Getotac”, despre rolul unor voluntari români în operarea dronelor de atac.

„Comandantul grupului «Getica», cu indicativul «Getotac», a declarat în repetate rânduri în interviuri pentru mass-media și pe propriul site că o parte dintre mercenari servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac” – Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei.

Reprezentanta ministerului de externe rus mai afirmă că autoritățile de la Moscova urmăresc activ presupusele crime de război comise de armata ucraineană și de luptătorii străini.

„Autoritățile noastre de aplicare a legii urmăresc crimele de război comise de Forțele Armate ale Ucrainei și mercenarii străini în zona operațiunii militare speciale. Nu există nicio îndoială că persoanele implicate în aceste crime vor fi, mai devreme sau mai târziu, trase la răspundere pentru faptele comise”, spune ea.