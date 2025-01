Reacția lui Călin Georgescu după decizia ICCJ: „Am fost trădați încă o dată. Am mai urcat o treaptă în conștiință”

ICCJ a respins recursul lui Călin Georgescu în dosarul anulării alegerilor. Sursa foto: Captură Video Facebook/Călin Georgescu

Călin Georgescu a reacționat, vineri seară, la decizia Înaltei Curți de a respinge cererea sa de reluare a turul doi de scrutin de la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Într-un mesaj video pe Facebook, Călin Georgescu spune că „am fost trădați încă o dată”, dar că decizia ICCJ este motiv de „bucurie” pentru că „am urcat o nouă treaptă în conștiință”. Fostul candidat a răspândit din nou teorii ale conspirației și a încercat să acrediteze ideea că urmează „raționalizarea apei sau curentului”.

„Dragii mei, bună seara! Am o mare bucurie în suflet, deși am mai fost trădați încă o dată. În primul rând, felicitări tuturor pentru marea victorie de astăzi. De ce? Pentru că am urcat împreună încă o treaptă a conștiinței, am strâns hora și mai puternic. Sistemul a reușit să ne unească mai mult, mai tare, mai bine. Este victoria trezirii noastre ca neam. Să fim mândri că asistăm la aceste momente. Desigur, așteptările noastre legate de o decizie a Înalte Curți evident că nu aveau cum să fie decât unele raportate la actuala stare dictatorială în care ne aflăm. E normal să simțim cum ne fierbe sângele în vene pentru toate nedreptățile la care asistăm. Afară este frig, însă, dar România fierbe de nevoia libertății. Acum, în stradă, sunt polițiștii și militari. Țara pe care au jurat să o apere pentru că s-au jertfit ei și familiile lor a fost condamnată la ordinele unor politicieni iresponsabili”, a spus Călin Georgescu în mesajul său video.

În stilul său caracteristic, Georgescu a vorbit de noi conspirații spunând că autoritățile ar avea intenția să „raționalizeze curentul, gazele, apa” și la comparat pe președintele Iohannis cu dictatorul comunist, Nicolae Ceaușescu.

„Apărătorii țării sunt, acum, în ger, sfidați și tratați cu dispreț în loc să fie protejați cu onoarea pe care o merită. Repet, România fierbe de nevoia de a se face dreptate, vom rămâne fermi, fermi rămânem în luptă și câștigăm, e doar o chestiune de timp. Acum știm cum arată monștrii, știm din ce parte vin, știm că nu ne mai pot surprinde.

„Trăim într-un sistem de opresiune care a afectat profund orice palier instituțional. Așa cum am spus și ieri, nicio curte nu ar trebui să judece drepturile fundamentale ci doar să le protejeze. E momentul în care dreptul de a alege și de a fi ales au fost supuse unei judecăți, din acel moment am înțeles foarte clar că noi românii nu mai trăim în libertate. Au luam oamenii din case pentru a-i pune să facă plângeri unii împotriva altora. E de neimaginat. Au indus frica. Ce mai urmează, să ne raționalizeze curentul, gazele, apa. Acum, în loc de Ceaușescu îl avem pe Iohannis. Deci, practic, toți factorii din anii 80 sunt acum mai reali ca niciodată.

Ce au făcut, totuși, bine acești ingrați politici care vor să ne întoarcă înainte de 1989. Ne-au unit. Ne-au unit mai mult ca niciodată, poporul nostru arată că este dependent de democrație la fel cum este dependent de aer, de apă și, mai presus de toate, de Dumnezeu. Democrația este ceva fără decare nu mai putem trăi împliniți. Pentru care merită să luptăm până la capăt. Politicienii vicleni au arătat că nu vor poporul liber și doar ne-au dat impresia că suntem liberi. Abia acum după 35 de ani suntem pentru prima dată liberi cu adevărat, abia acum vedem adevărul, ne redescoperim ca oameni, ca principii și ca idealuri comune”, a continuat fostul candidat.



Georgescu a mai și cerut din nou Curții Constituționale să-și anuleze decizia, spunând că „nu au existat ingerințe” în procesul electoral.

„Poporul român de pretutindeni nu va accepta nimic, nimic altceva în afară de reluarea turul doi. S-a dovedit în două instanțe că nu a exista nimic, nicio probă, nicio motivare care a justificat anularea alegerilor. Atât curtea de apel cât și Înalta Curte, pur și simplu nu și-au dorit să-și asume repararea unei greșeli a CCR. Pentru că, evident, nu e treaba lor să facă asta. Dar curtea de apel și ICCJ ne-au ajutat pe noi să vedem adevărul. Nu a existat o ingerință ci o lovitură de stat. Cine a avut de câștigat din această lovitură de stat? Corupția și corupții, desigur. Nu-i voi nominaliza pentru că îi cunoaștem deja cu toții. Ceea ce Iohannis și haita lui cred că au câștigat prin decizia de azi evident că e greșit. De fapt, astăzi ați pierdut tot pentru că ați pierdut poporul român. CCR, practic, acum, are obligația și motivația de a repara democrația, de a revizui decizia greșită.

CCR să-și revizuiască decizia de îndată și să admită reluarea turului doi. A existat doar o eroare a lor. Putem accepta o greșeală dacă ea este recunoscută și îndreptată. Turul doi se poate relua și putem stabili echilibrul social și economic de care avem nevoie”, a mai spus Georgescu.