Reacția unui copil grav bolnav atunci când a fost vizitat de Vladimir Putin în salonul de spital

În ciuda încercărilor liderului de la Kremlin de a avea un dialog cu băiatul, acesta a refuzat să vorbească și s-a ascuns sub pătură. După ce mama sa l-a amenințat că îi va lua telefonul, Putin i-a sugerat să îl lase să se joace.

"Îţi iau telefonul pentru două zile!", l-a ameninţat mama pe băieţel, dar fără succes. Vadim a continuat să se ascundă sub pătură, refuzând să-l întâmpine pe liderul rus, venit în vizită la câţiva pacienţi din spital, ocazie cu care a intrat şi în camera lui Vadim.

The boy Vadim hid under a blanket when Putin entered the ward and flatly refused to talk to him. His mother threatened the young oppositionist that she would deprive the boy of his phone for two days.



It's good that Putin didn't kiss the boy on the stomach this time. pic.twitter.com/elxBvnOG1z