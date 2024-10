Rudy, dovleacul campion. Cântărește de două ori cât un urs grizzly

Pentru al doilea an consecutiv și a patra oară în total, Travis Gienger a câștigat cea de-a 51-a ediție a Competiției Mondiale de Cântărire a Dovlecilor Safeway, desfășurată în Half Moon Bay, California, SUA. Câștigătorul marelui premiu de anul acesta, numit Rudy, a cântărit 1.121 de kilograme. Este de două ori mai greu decât un urs grizzly, jumătate din greutatea unui rinocer, două treimi din greutatea unei mașini și suficient pentru a aroma 74.794 de latte cu condimente de dovleac, scrie publicaţia Popular Science.

Travis Gienger va primi o sumă de premiu de nouă dolari pe kilogram, un inel de campion pentru cultivatori de dovleci, o jachetă de campion și o cazare de două nopți la Ritz-Carlton din Half Moon Bay, California, unde competiția se desfășoară în fiecare an în octombrie.

Profesorul de horticultură din Minnesota, Gienger, a avut o intrare record în 2023, cu un dovleac care a cântărit 1.243 de kilograme și a fost înregistrat în Cartea Recordurilor Guinness.

One year ago today, the world’s largest pumpkin was recorded at 2,749 pounds (1,246.9 kg) and was presented by Travis Gienger at the 50th Safeway World Championship Pumpkin Weigh-Off ? pic.twitter.com/lyaIlwF7gc