Rușii au atacat Dnipro în timpul nopții. Sunt trei morți și zeci de răniți

Trei oameni au murit şi cel puţin 28 au fost răniți, printre care și patru copii, în timpul unui atac al rușilor asupra Dnipro, în estul Ucrainei.

Atacul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi la Dnipro a anunţat Serviciul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă.

Guvernatorul local, Serhii Lîsak, a declarat că un "copil mic" şi "o femeie în vârstă" se numără printre cei ucişi.

Massive Russian drone attack on the city of Dnipro - Russians targeting the city center, hitting cars, apartment buildings, shops.



